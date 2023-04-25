聯華大火重傷3人撿回命！他躲冷凍庫獲救　2寶媽仍未脫險

記者唐詠絮、黃資真／彰化報導

彰化縣北斗鎮四海路一段聯華食品廠25日清晨6時30分發生火警，22人受困，其中10人救出無生命跡象，經搶救後7人死亡、3人恢復心跳，分別為49歲許女、26歲陳男，以及33歲的菲籍女移工，而許女尚未脫離險境。

▲聯華食品大火，慈濟彰化醫院探視傷者。（圖／記者唐詠絮攝，下同）

初步了解，恢復生命跡象的3人皆住進部彰加護病房，其中許女的母親和大哥下午到加護病房探視時表示，許女工作認真、家庭美滿，2個兒子都很孝順，祈求能夠儘快脫險，與家人團圓，慈濟人員也到場安慰及發送慰問金。

26歲陳男是第2位被救出來的員工，目前已經做完高壓氧，慎重起見也送進加護病房，據父母轉述，當時煙來得太快，他們在4樓的包裝線工作，只能趕緊躲進冷凍庫，大量濃煙導致視線不佳，完全看不清路，很感謝上天保祐。

▲聯華食品主管也抵達醫院慰問傷者。



33歲的菲籍女的情況還算穩定，意識清楚，稍早也做完高壓氧送加護病房，而她的3個菲籍同鄉員工特地來看她，她們說，今天她們3人輪休躲過一劫，來跟好友加油打氣，期盼她儘快好轉。

回顧此案，今天凌晨聯華工廠內疑似生產機台意外起火，案發當下廠內發布警報要員工逃離，但當下濃煙密布，有15名受困員工躲到4樓2個冷凍庫內避難，原先這兩區算是相對安全區，但因濃煙不斷竄入，10名受困者被救出時已失去生命跡象，其中7人不幸死亡。

▲菲籍移工同鄉到醫院探視好友。