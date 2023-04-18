吃素更方便！東森購物「蔬食餐盒」　19日電視開賣

▲東森購物推出「東森農場天地糧莘蔬食組」餐盒，4/19(三)下午16:20於東森購物電視通路46台LIVE開賣。 （圖／東森購物提供）

消費中心／台北報導

東森購物最新推出「東森農場天地糧莘蔬食組」餐盒，內含川菜宮保雞丁飯、韓式經典拌飯、韓式部隊鍋、麻辣臭豆腐共四種口味，兩道主食，兩種湯品，滿足多樣化的味蕾需求。不只好吃，價格也划算，4/19（三）下午16:20將於東森購物電視通路46台LIVE開賣，四種口味各四盒，東森價僅售1,380元，訂購再享東森幣50%回饋，打語音再送200枚東森幣，等於一盒最低只要31元，全家便利商店也有上架銷售，提供素食消費者更方便的新選擇。



四款美食包括：川菜宮保雞丁飯以細嫩多汁的雞丁配上特調宮保醬汁，入口香辣鮮美；韓式經典拌飯搭配多種新鮮蔬菜與特製醬汁，口感清爽又開胃；韓式部隊鍋濃郁的湯底瀰漫著多種新鮮蔬菜的鮮甜，可以感受到道地的韓國風味；香氣四溢的麻辣臭豆腐，辣椒和香料的完美比例，讓味蕾再度挑戰極限。不論是素食主義者或是想要偶爾享受素食餐點的人，都可以放心品嚐。

「東森農場天地糧莘蔬食組」餐盒將於4/19（三）下午16:20在東森購物電視通路46台LIVE開賣，訂購再享東森幣50%回饋，打語音再送200枚東森幣，另外，全家便利商店也有上架銷售，不管是忙碌上班族或家庭主婦，都能快速簡便的享受到健康、美味與豐富的素食餐點。

▼▲「東森農場天地糧莘蔬食組」餐盒，包含宮保雞丁飯、韓式經典拌飯、韓式部隊鍋、麻辣臭豆腐，四種口味皆為素食商品，同步在全家便利商店上架販售。（圖／東森購物提供）

吃素越來越流行，吃素不只是一種健康的生活方式，更是一種對環境和動物的關懷。目前台灣素食人口突破300萬人、占總人口13%，高居世界第二，素食食品也不斷推陳出新，讓素食者們享受更多樣化的美食選擇。東森購物推出「東森農場天地糧莘蔬食組」餐盒，是與慈濟基金會合作的共善商品，東森購物將提撥銷售金額的1%，用於幫助弱勢族群、支持學童教育、協助偏鄉發展。

▲2月4日東森購物與慈濟簽約記者會後，慈濟志工試吃最新推出的「東森農場天地糧莘蔬食」商品，稱讚十分好吃。（圖／東森購物提供）

▲東森購物與慈濟慈善事業基金會簽署「企業共善」合作協議書。（圖／記者李毓康攝）