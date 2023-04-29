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體驗文來了！4男人越式洗髮開眼界　「這種人」超多...預約全滿

▲「越式洗髮」見奇觀。（圖／民眾提供）

▲包廂內是特殊設計的洗頭設備，各包廂之間都僅是布簾相隔。（圖／民眾提供）

記者游瓊華／台中報導

台中市中區公園路上一家大型越式洗髮店近來引發話題，有民眾好奇前往體驗後，意外的是，清一色都是年輕人，且女客人跟男客人一樣多。此外，店內的消費方式也很特殊，僅接受前一天預約，沒預約無法消費，但預約幾乎全滿，讓他們一行人嘖嘖稱奇。

▲「越式洗髮」見奇觀。（圖／民眾提供）

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▲金先生一行人選擇1500元套餐，第一項服務就是洗足部。（圖／民眾提供）

前往體驗的金先生表示，一行共四個人走進洗髮店空間很明亮，服務人員都是越南籍，但溝通都相當流利，消費方式分為不同套餐，90分鐘超值美容全餐，內容包含洗腳、去角質、刮鬍、掏耳朵、剪手腳指甲、洗臉、臉部按摩、美容spa、敷臉、手腳按摩、肩頸按摩、洗頭；也有價格更高的1800元中藥熏蒸舒壓套餐，內容包括中藥熏蒸舒壓、刮鬍、掏耳朵、上半身頭肩頸按摩、洗臉、敷臉、洗頭。

對於外界好奇是否有特殊服務？金先生也提到，所有客人都在一樓接受服務，彼此僅有簾子相隔，彼此說話都聽得到，全部的人幾乎都是先泡腳，足部清潔乾淨後進到包廂，等到洗頭、按摩以及吹完頭髮等所有服務都做完，才會走出簾子。

▲「越式洗髮」見奇觀。（圖／民眾提供）

▲台中公園路上出現大型越式洗髮店引發話題。（圖／民眾提供）

金先生笑說，四個人去消費，四個人體驗都不同，服務人員年紀都相當輕，他覺得服務內容如同「復古版台式理容院」，但多了泡腳服務；另一名朋友恰巧還遇到資深督導教學店內實習生「眼睛張開身邊站滿辣妹嚇一跳」；但也有一名男性朋友遇到在按摩時感覺「被挑逗」。但總歸來說，服務專業，並非外界想像的可能有特殊服務，而且店內幾乎全是年輕人，男女都有，惟特別的是男客人不少看起來「宅宅的」，也讓他們訝異。

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