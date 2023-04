在自家院子用吹葉機「被鄰居槍殺」　美國7天4起超無辜槍殺案

▲伊利諾州發生在家用吹葉機,就被鄰居槍殺案件,這是美國7天內發生的第4起超無辜槍殺案。(示意圖/達志影像/美聯社)

記者林彥臣/綜合報導

美國伊利諾州一名59歲的男子,在自家院子使用吹葉機時,與隔壁的79歲鄰居發生爭執,隨後就遭到槍殺,這是美國最近一起,在日常生活中就遭到槍殺的事件,警方調查後也表示,這是一起毫無意義的謀殺案,而且也是美國7天內發生的第4起因為細故引發的槍擊案。

根據NBC報導,萊克郡治安官辦公室(Lake County Sheriff’s Office)稱,4月12日,59歲的馬蒂斯(William Martys)在安條克鎮(Antioch)家中的院子使用吹葉機時,與79歲的鄰居拉奇(Ettore Lacchei)發生爭執。

治安官說,拉奇開槍擊中馬蒂斯的頭部,經調查後發現,拉奇對馬蒂斯「有各種不滿」。治安官說,探員們後來找到了可能用來作案的槍支,就位在拉奇家的附近。

79 y/o Illinois man accused of shooting neighbor dead for using a leaf blower



Ettore Lacchei was arrested on murder charges Tuesday over the killing of his next-door neighbor William Martys, 59, in the village of Antioch on April 12



Martys was using a leaf blower in his own… pic.twitter.com/HeduJxgasa