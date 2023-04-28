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聯準會主席鮑爾「被俄國人耍了」　和假澤倫斯基會談全球經濟

▲▼Jerome Powell。（圖／路透社）

▲聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）和假澤倫斯基會談全球經濟。（圖／路透社） 

文／中央社

美國聯邦準備理事會（Fed）主席鮑爾今年稍早就全球經濟情勢展開一場視訊會談，他認為對方是烏克蘭總統澤倫斯基，不過他顯然是被俄羅斯總統普丁的支持者耍了。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，上傳到網路的影片顯示，鮑爾（Jerome Powell）在這場今年1月的通話中探討全球政治和經濟情勢。

他提到自己支持烏克蘭人民，但能提供的幫助有限，還說經濟衰退可能會在不久的將來出現，並透露聯準會今年的升息計畫。不過所有這些事情，鮑爾都曾公開說過。

聯準會發言人承認，鮑爾1月時曾經與謊稱自己是澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）的人士對談。但是發言人強調，網路流傳的片段經過剪輯，無法確認其真偽。

這名發言人說道：「值此充滿挑戰的時代，在我們立場是支持烏克蘭人民的背景下，那是一次友好的對話。」

聯準會表示，已將此事移送執法單位。在相關片段中，鮑爾說他支持烏克蘭的衛國大業。

鮑爾表示：「我們都看到正在發生的事情，像我這樣的人只會希望盡己所能支持你們。但是在我的專業工作上，能夠做的有限。」

「紐約時報」（The New York Times）報導，惡作劇人士為俄國總統普丁（Vladimir Putin）支持者，國際貨幣基金（IMF）前總裁拉加德（Christine Lagarde）、德國前總理梅克爾（Angela Merkel）都曾上了這些人的當。

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