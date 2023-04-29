翁章梁頒加菜金勉勵員警　守護大甲媽祖順利駐駕新港奉天宮

▲▼ 大甲媽祖駐駕新港奉天宮 ，翁章梁頒加菜金勉勵員警辛勞 。（圖／嘉義縣警局提供）

記者翁伊森／嘉義報導

臺中大甲媽祖遶境到新港奉天宮，由於疫情趨緩解禁，吸引全國各地香客、遊客前來參拜，人數多達10萬多人。大甲媽祖神鑾於4月24日13時25分進入新港鄉崙仔橋，當日23時35分駐駕奉天宮，4月25日22時55分起駕回鑾，全程無暴力脫序及搶轎情事發生，展現本次大甲媽祖新港遶境優質宗教文化宗旨。

▲大甲媽祖駐駕新港奉天宮 ，翁章梁頒加菜金勉勵員警辛勞，民雄分局長莊思神（圖右）代表受贈。（圖／嘉義縣警局提供）

嘉義縣警察局執行本次「2023年臺中大甲媽祖遶境安全維護勤務」，為機先防範陣頭鬥毆、爭搶神鑾等暴力案件發生，期前派員參與新港奉天宮遶境安維籌備會議，對參與陣頭、團體宣導、約制。本次勤務除民雄分局員警全體總動員外，縣警察局特別調派刑警大隊、保安隊、少年隊、婦幼隊、交通隊及水上、中埔、朴子、布袋等4個分局警力，投入3,820人次執行安全維護工作，力求警衛工作做到萬全，勤務規劃8個分區，均由組長、所長親自帶班，規劃機動防處小組（制服、便衣護轎組）、蒐證組、區外交通疏導、M-Police傳輸組、機動快速反應預備隊（快打），於緊急進出入口處及重要路段部署「防踩踏小組」，並針對易衝突點預置機動防處警力，勤務期間每時段使用警力數計201名、民力33名；運用優勢警力，展現公權力外，更在陣頭前派員以廣播、舉牌方式向香(遊)客宣導勿推擠、注意防竊，做好防疫工作，在媽祖見證下，一起平安完成歷史見證宗教盛事。





▲▼ 民雄分局警員大甲媽祖遶境期間辛勞值勤 。（圖／民雄分局提供）

由於員警連日來在烈日下執勤，汗流浹背的辛勞，縣長翁章梁看在眼裡，特別交代民雄分局分局長莊思神要注意叮嚀執勤同仁補充水分及適時替換執勤，關心執勤同仁健康。縣長並指示警察局局長林宏儒在勤務結束後陪同慰勉同仁，本（27）日縣長專程親臨新港分駐所頒發加菜金慰勞執勤同仁，鼓舞基層員警工作士氣，基層員警深刻感受到縣長及各界人士給予之鼓勵，未來將更加盡心盡力為治安、交通及預防危害等工作全力打拼，讓縣民享有優質安全的生活環境。

另因新港分駐所緊臨奉天宮，且為大甲媽神鑾必經之地，該所為服務民眾，不僅空出廣場供民眾休息，並於門口提供7處流動廁所，並開放分駐所洗手間供孕婦、老弱婦孺及行動不便者使用。大甲媽祖駐駕奉天宮2天期間，計為民服務14件（受理拾得物7件、尋獲失蹤兒童1件1人、協助民眾忘記停車位置找尋車輛6件），受理民眾遺失物品7件，由於安全維護勤務部署得當，指派刑事人員專責執行防竊、肅竊工作，加上結合科技設備，於前進指揮所設置監視電視牆，將廟內、外、各易肇事路口及行進鑾轎由M-Police即時傳輸，勤務發揮功效，讓宵小不敢蠢動，往年發生多件的打破車窗行竊案件，今年均未發生，轄區民眾及參與香客信徒亦相當認同全體警察同仁投入媽祖遶境之安全維護工作。