大甲媽遶境新港祝壽大典　奉天宮萬人空洞場面隆重

▲大甲媽祝壽大典循古禮祭拜，上萬信徒齊聚場面壯觀 。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

年度宗教盛事大甲媽4月21日起駕，展開九天八夜遶境，昨日抵達嘉義新港鄉奉天宮，25日上午舉行重頭戲「媽祖祝壽大典」，上萬名信徒一早就守在奉天宮周邊，共同進行祝禱儀式，由嘉義縣長翁章梁、大甲鎮瀾宮董事長顏清標、奉天宮董事長何達煌擔任主祭，率眾人虔誠膜拜，場面莊嚴。

鎮瀾宮大甲媽到新港邁入第36年，24日中午抵達嘉義，由翁章梁率縣府主管親自至新港崙子橋接駕，信徒們在新港路邊迎接主轎到來，晚間大甲媽駐駕奉天宮供信徒參拜。

25日一早舉行祝壽大典，典禮為大甲媽遶境重頭戲，儀式全程兩小時，由主祭們率領在場數萬信徒，一起遵循古禮為媽祖上香、獻花、獻果、誦經及行三跪九叩禮，祝賀媽祖萬壽無疆。典禮尾聲由廟方準備豬公祭拜，提供豬肉讓信眾領取。



翁章梁表示，一大早就看見全台信眾齊聚一堂為大甲媽祝壽，用虔誠的心祈求國泰民安，平靜而莊嚴的完成儀式，祝福每位鄉親都能心想事成，在媽祖的庇佑下，活出台灣人的毅力與希望。

▲▼嘉義新港奉天宮，大甲媽祖遶境祝壽大典。（圖／記者宋良義攝）

顏清標說，今年的繞境是台灣人的榮耀，有上萬名信徒隨行繞境，也有許多外國朋友一同參與，繞境期間要感謝的人非常多，希望眾人都能受到媽祖的愛護，也祝福大家都能不愁溫飽，顧好肚子才有體力顧神明。

何達煌指出，大甲媽非常靈感，兩小時的典禮沒有大太陽，只有微風徐徐的吹，典禮結束前才放晴，讓眾人免於一直曬太陽。也特別感謝誦經團的用心祝禱，雖然蹲跪的過程有些辛苦，但為了祈求風調雨順，一切都很值得，非常高興典禮圓滿結束。