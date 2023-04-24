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大甲媽繞境進香新港邁入36週年　隨香客擠爆崙子橋空拍畫面曝

▲▼ 大甲媽到新港36週年 翁章梁率縣府一級主管隆重迎駕 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲▼ 大甲媽繞境進香新港邁入36週年。（圖／記者翁伊森翻攝

記者翁伊森／嘉義報導

大甲媽祖每年農曆三月起駕，今年從4月21日起展開9天8夜遶境之旅，沿途行經台中市、彰化縣、雲林縣及嘉義縣共上百間廟宇，24日中午13時30分抵達新港崙子橋，嘉義縣長翁章梁與鎮瀾宮董事長顏清標、奉天宮董事長何達煌會合，將主轎合力送上迎駕舞台，現場鑼鼓喧天。

▲▼ 大甲媽到新港36週年 翁章梁率縣府一級主管隆重迎駕 。（圖／記者翁伊森翻攝）

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翁章梁說，今年是大甲媽祖到新港第36週年，前2年因為疫情因素，鎮瀾宮及沿途各廟宇配合防疫政策縮減規模，今年遶境隊伍重新迎來大量信眾，規模回歸往年的熱鬧場景，顯示鄉親都已回到正常生活，開始展現台灣的活力。

縣府為迎接大甲媽祖聖駕，所有事情都以最高規格安排，除了設置迎駕舞台，也提早佈署各項安全維護及交通秩序管制措施；為徒步遶境信徒規劃休息場地，新港的鄉親們更是用心準備美食及涼水供信徒免費取用，讓眾人恢復體力後好好欣賞新港鄉的美麗。

▲▼ 大甲媽到新港36週年 翁章梁率縣府一級主管隆重迎駕 。（圖／記者翁伊森翻攝）

翁章梁特別指出，按照習俗，媽祖生的日子都會颳風下雨，希望媽祖娘娘可以庇佑台灣鄉親，早日解除旱象，讓百姓可以安心過生活。

顏清標說，大甲媽在民國16年就曾來新港奉天宮造訪，大甲媽與新港媽之間有密不可分的緣分，感謝翁章梁縣長與奉天宮的全力配合，促成繞境活動圓滿順利。

▲▼ 大甲媽到新港36週年 翁章梁率縣府一級主管隆重迎駕 。（圖／記者翁伊森翻攝）

顏清標進一步表示，大甲媽繞境被譽為世界三大宗教盛事，隨著今年疫情趨緩後，開放信徒們跟著繞境，其中也看見許多外國朋友一同參與，祝福所有信徒及沿途提供餐食的善心商家都能平安順心，在媽祖的庇佑下完成繞境。

何達煌說，大甲媽與新港媽之間的緣分深厚，感謝顏董事長率領上萬信徒徒步到新港，也感謝翁章梁縣長安排眾多警力維持秩序，新港的鄉親非常熱情，對於信徒的到來非常高興，祝福所有鄉親們都能受到神明的保佑，平安賺大錢。

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