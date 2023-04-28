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狼師藉課輔性侵2少女！淫喊：摸奶是動力來源　遭逮認了「色色的」

▲桃園市林姓男子2018年中秋節連假到女友住家拜訪，見女友13歲女兒獨自看電視時起淫念，對少女性侵得逞。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

▲新北某高職導師性侵2名女學生，竟辯稱與2人為情侶關係。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者黃資真／新北報導

北部某高職1名老師阿仁（化名）擔任班導時，分別對3名17、16歲女同學伸狼爪，竟稱「摸胸是我為你課輔的動力來源」、「老師就是色色的，如果考不好就要給我抓」，性侵其中2人、猥褻1人，審理時阿仁更詭辯與發生關係的2名女同學是情侶關係，近日判決出爐。

判決指出，阿仁於2020年至2021年期間任職高職班導，班上1名17歲少女小雪（化名）因覺得成績不佳，想考上國立大學，阿仁因而提議協助一對一課後輔導。2020年聖誕節當天晚上，阿仁卻將小雪載到摩鐵，藉口稱小雪成績太差，若要繼續課輔，就必須發生關係，自己才有動力教她，小雪為了提升成績，不得已答應。

另名同樣為了提升成績苦惱的16歲女學生小南（化名），阿仁也使用同樣手法，自2020年9月至2021年3月期間，在導師辦公室稱「摸胸部是我為你課後輔導的動力來源，如果不給摸胸部，我就沒有動力對你課後輔導」，趁機猥褻1次；2020年10月某日，又在辦公室以第二次段考成績不理想，2度猥褻小南；2021年3月12日晚間，阿仁改將小南帶往女廁，稱第三次段考成績差，必須接受處罰，以手指侵入下體得逞。

第3名受害女同學小雅（化名）則是在2021年3月16日的午休時間，接受額外課後輔導時，遭阿仁碰觸手臂「遲到一下，我抓一下屁股，打一下屁股、被我訓練被我操，給老師抓一下屁股，你就要付出你屁股的代價，老師等一下抓屁股、抓奶奶你怎麼辦？」直到3人發現不僅獨自1人受害，擁有類似遭遇，決定報警揭開狼師真面目。

偵訊時阿仁承認對3人輔導前，「都有說老師就是色色的，如果考不好，就是要給老師抓」，警詢時卻改稱分別與小雪、小南交往，且經過她們同意後發生關係，「在我的世界裡我以為跟她們都是很好的關係」。

法官根據小雪、小南的證詞，發現2人均有擔心若不遵從老師要求，日後就無法接受課輔，甚至成績不佳就應該被處罰的錯誤認知，足以認定阿仁利用對下位關係者的支配地位，導致2人只能隱忍。

且阿仁辯詞顯見毫無悔意，審理時雖自白犯罪，卻仍不改其性，想要持續拿交往等理由減輕罪責，因此依犯成年人故意對少年犯因教育關係受自己監督之人，利用權勢為性交共2罪各處2年、3年，合併執行4年2月；成年人故意對少年犯因教育關係受自己監督之人，利用權勢為猥褻共2罪，各處6月、5月，合併執行9月，得易科罰金。

另外，對小雅性騷擾之部分，因阿仁認罪並達成和解，當場履行完畢，小雅因此撤回告訴，判決公訴不受理。

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