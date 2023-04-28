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比YA單親辣媽澄清！友人要「鄉民們理性」別亂轉發：應該構成誹謗

▲▼遊客壓打澎湖當地人！比YA女被神出是「單親刺青辣媽」。（圖／翻攝澎湖交通觀察日誌臉書）

▲自稱「單親媽媽」的比YA女。（組圖／翻攝澎湖交通觀察日誌臉書、記者黃彥傑翻攝）

記者鄒鎮宇／綜合報導

6位遊客在澎湖毆打當地人，引起社會觀眾，其中一名自稱「單親媽媽」的女子搭機返台時比YA，並要求記者把她拍好看一點，囂張的態度讓網友無法接受。事後，網路瘋傳一段比YA女與友人的對話，讓比YA女的友人直接發文警告，「要繼續亂轉發的，應該可以構成誹謗,請各位鄉民們理性一點^_^」。

比YA女28日在個人IG發出限時動態，針對比YA一事道歉，強調當下是被記者追問，無耐不想回答才會比YA並說「拍好看一點」，這些態度跟行為都是單純針對記者，讓社會大眾感到挑釁或囂張的話，她深感抱歉。

另外，網路瘋傳一段友人與比YA女的對話截圖，內容提及比YA女有趁亂補踹澎湖人一腳等，並強調出事不怕，因為背後有人會罩。比YA女澄清，這對話與事實不符，她當下直接進警局，因此沒有離開機車，也沒有去收拾行李，希望大家不要造謠；另外，她也澄清，網路上有假帳號以她們的名義混淆大眾，這些都並非她們所為。

▼比YA女的朋友叫鄉民別亂傳照片。（圖／翻攝自FB爆廢公社二館）

▲▼單親辣媽回應。（圖／翻攝自FB爆廢公社二館）

比YA女在個人IG的動態經追蹤好友截圖，轉發至臉書社團「爆廢公社二館」。該名友人表示，「看假對話看到高潮的朋友,看一下這裡。本人已出面回應，至於要繼續亂轉發的，應該可以構成誹謗，請各位鄉民們理性一點^_^」。

網友看完紛紛留言，「所以你是坐在車上看戲~ 次元刀切割捏」、「毀謗妳去告啊！講這些有用嗎？敢打人還怕毀謗怎麼出來混，怎麼開錢莊？另外到底在澎湖有沒有請警察保護？有種打人還要警察保護？」「親友團好了啦，下去了啦」、「笑死。我的男人正在殺人，可是我坐在摩托車上面，我沒責任喔」、「像這樣的朋友就別護航了，免得被拖下水，懂嗎？」。

▼ 比YA女全文如下。（圖／翻攝自FB）

▲▼ 。（圖／翻攝自FB）

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