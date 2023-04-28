國境解封！台東縣政府首開先例　與國際平台合作搶國際旅客

▲台灣國際熱氣球嘉年華。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導



新冠疫情逐漸趨緩，邊境也鬆綁，國際旅客回流，為了吸引國際觀光客，台東縣政府首次與國際訂房平台合作，搶攻海外市場。即日起，針對來台主要客源的新加坡、香港、韓國、日本、馬來西亞等地旅客，於網路上搜尋台灣九大城市時，將會優先跳出台東旅宿廣告，同時，自5月中更加碼提供旅宿獎勵回饋國際訂房旅客，希望將更多旅客帶進台東。

縣長饒慶鈴表示，在慢經濟政策的施政下，台東連續3年入選全球最好客目的地，為了搶攻來台旅人，將與訂房平台合作主動推薦台東優質旅宿，更在5月8日起加碼提供12%旅宿獎勵計劃回饋國際訂房旅客，歡迎世界各地的旅客來台東，一起體驗專屬台東的慢生活及山海之美。

縣府交通及觀光發展處長江慧卿則指出，與AGODA訂房平台的合作，是我們搶攻國際旅客的第一步，接下來還有一連串的行銷活動，如5月2日將在台北攜手與15家台東在地觀光產業者代表舉辦的台東觀光推介會，邀請Inbound跟國旅旅行社業者一起來了解台東最新的觀光賣點，共同行銷推廣，陸續更與KOL合作，瞄準海外市場等，一同來推動台東與眾不同的慢漫遊。

台東觀光業者也提到，現在走在台東火車站，耳際會傳來各國不同語言，逐步感覺到國際的旅客開始出現，像是疫情前常見的香港及新加坡旅客們，希望在一連串的行銷推廣後，整體的觀光能漸漸回溫。