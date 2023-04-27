木工國手搖籃「公東高工」被列專輔學校　私校工會：不敵少子化衝擊

▲以培訓木工國手聞名台東私立公東高工，被列為專輔學校。（圖／翻攝自Google Map）

記者許敏溶／台北報導

教育部退場審議會今（27日）舉行第十三次會議，創校超過60年的台東私立公東高工，因為財務惡化被列為專輔學校，私校工會表示，公東高工以培訓木工國手聞名，是台灣少數享譽國際的技職學校，該校引進「師徒制」將原住民培訓成頂尖木工人才，是技職教育的指標學校，如今也不敵少子化衝擊面臨危機，若不幸退場將是技職教育的重大損失，也是國家社會的大不幸。

受到少子化海嘯衝擊，私校停招、停辦消息頻傳，教育部退審會針對私校審議，今天下午退審會舉行第十三次會議，教育部表示，公東高工為私立高級中等以上學校退場條例（退場條例）施行後列入專案輔導學校，經出席委員二分之一以上同意，該校符合本條例第6條第1項第1款「財務狀況顯著惡化，已有不能清償債務事實或嚴重影響校務正常營運」，認定為專案輔導學校，依本條例第13條第1項給予該校改善期限2年。

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對此，私校工會指出，台東公東高工由瑞士神父創辦，設校已60年，目前有近五成原住民學生、二成多弱勢家庭學生，今卻因財務顯著惡化，嚴重影響校務正常營運，被教育部認定並公告為第13所專案輔導私立中學，再次為偏鄉技職教育敲下警鐘，值得社會重視。

私校工會分析，公東高工以培訓木工國手聞名，是台灣少數享譽國際的技職學校，該校引進「師徒制」將原住民培訓成頂尖木工人才，是技職教育的指標學校，如今也不敵少子化衝擊面臨危機，若不幸退場將是技職教育的重大損失，也是國家社會的大不幸。

私校工會強調，私立高中是偏鄉技職教育的重要資源，但目前偏鄉私中卻像骨牌一樣，一所接一所面臨退場，呼籲教育部針對城鄉教育資源失衡，以及技職教育逐漸萎縮情形提出對策，也要呼籲企業應擔負更多社會責任，積極捐款支持像公東高工這類績優技職學校。

私校工會認為，目前法令制度已使私中無法正常永續辦學，就算認真努力辦學也無法避免連年虧損，建議教育部速從新檢討私中合理辦學條件，對於類似公東高工辦學績優的偏鄉私中，政府應考慮提供特別的協助或保護措施，特別是原住民委民委員會應經費支持公東高工永續辦學，而不是以法律同一標準一刀切迫使其退場。