逃亡馬國還帶小弟打雜！「鯨魚」下機就被留置　無緣體驗開齋節

記者戴上容、邱中岳／台北報導

竹聯幫弘仁會、天道盟華山會因250萬元水房洗錢爆衝突，11天內在雙北市互轟67槍，其中幕後策畫開轟當鋪51槍的弘仁會大咖「鯨魚」，則在本月20日立刻避走馬來西亞，但其行蹤立刻被刑事局掌握，透過馬國警方以不受歡迎人士，隔天21日就將「鯨魚」和身旁的小弟留置，不過也因21日至23日為馬國開齋節，如同過年一般，因此刑事局國際科直到今天才將人從馬國押返台灣。

▲弘仁會鯨魚潛逃馬來西亞，刑事局28日將人押解回國。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方調查，竹聯幫弘仁會與天道盟華山會，因250萬元的洗錢水房問題產生糾紛，進而引爆雙北11天內互轟67槍的情形，而弘仁會「鯨魚」更被指稱教唆未成年小弟前往當舖猛轟51槍。

警方展開追查，發現所有證據都指向幕後主使者，就是竹聯幫弘仁會綽號「鯨魚」的林姓大哥，已經在20日逃往馬來西亞，警方立即掌握相關情資，透過刑事局國際科聯繫，21日就將「鯨魚」帶到案。

警方發現，鯨魚出國還帶著1名杜姓小弟，負責逃亡期間各項打雜跑腿情事，鯨魚逃亡馬國時，正巧馬國正在舉辦開齋節，台灣刑事局國際科也在27日前往馬來西亞，並從馬國警方接手鯨魚和杜姓小弟。

刑事局國際科科長李泱輯、刑事局四大隊第二隊長劉宗仁等人，前往馬國將2人帶回，目前已經登機，搭乘華航CI-722，預計在晚上7時30分抵台。