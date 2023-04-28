「鯨魚」上銬畫面曝！策畫開轟當鋪　逃馬國今晚押返回台面對

記者邱中岳、黃資真／台北報導

日前竹聯幫弘仁會、華山會因250萬元的洗錢金流發生衝突，雙方11天內在雙北地區，朝對方座車及開設的當鋪互轟67槍，而弘仁會幕後主使者「鯨魚」林京履事發後避走馬來西亞，刑事局國際科掌握情資，在28日由科長李泱輯帶隊，前往馬來西亞將人帶回台灣，預計在晚上7時30分許抵台，「鯨魚」在吉隆坡機場大廳遭押解畫面也曝光。

▲雙北槍擊案，主嫌鯨魚在馬來西亞被逮。（圖／記者邱中岳翻攝，下同）



畫面中可以看見，理著平頭的「鯨魚」在吉隆坡國際機場的大廳乖乖站著被解開手銬，改以束帶綁住大拇指，準備在警員押解下搭乘班機返回台灣。

警方調查，竹聯幫弘仁會與天道盟華山會，因250萬元的洗錢水房問題產生糾紛，弘仁會不滿對方叫小弟持改造氣槍前往開槍，竟找來未成年少年到土城當鋪狂轟3槍。

華山會成員，又在弘仁會「鯨魚」的座車黑色Alphard休旅車底裝上GPS定位器，最後找2人前往開槍，雙方還一路從北市中山區追逐到新北市板橋區，最後鯨魚座車共被開了13槍。

弘仁會大哥「鯨魚」不滿被開槍，立刻找來未成年少年，持改造衝鋒槍，當街前往新北市土城區的華山會當舖狂轟51槍，直接將當舖鐵門打歪，整個畫面也被路人拍下，當時嚇壞許多民眾。

事後追查出，幕後主使「鯨魚」逃往馬來西亞，目前刑事局也立刻前往逮人，目前已經登機，搭乘華航CI-722，預計在晚上7時30分抵台。