囂張弘仁會引來滅幫之災！武力+金庫全被抄　成員名單曝光慘了

▲▼ 新北刑警大隊大隊長蕭瑞豪說明案情 。（圖／記者戴上容攝）

記者戴上容／新北報導

雙北近日連續發生3起槍擊案，起因疑是竹聯幫弘仁會與華山幫為了利益而爆發衝突。新北警局針對弘仁會幫派分子日前涉嫌在土城當舖槍擊一案，昨(27日)晚間組織第三波掃蕩，於花蓮民宿逮捕土城槍案幕後主嫌之一、弘仁會幹部簡男等14人，較值得一提的是，警方起獲4本成員名冊，警方也透露，刑事局已鎖定國外弘仁會的行蹤，近日將會有好消息。

專案小組於新北地檢署指揮下，聲請8張搜索票、10張拘票，27日晚間起到板橋、中和、蘆洲及雲林、花蓮一處民宿、水房機房等地，逮捕弘仁會簡姓幹部涉及本案共犯及幫派組織成員等14人到案，並查扣現金221萬元、手機18支、刀械13把、斧頭、鐵鎚、防砍棍12枝、手銬、信號彈、弘仁會成員名冊4份、薪資袋、點鈔機、手機黑莓卡等物。

其中，簡男在弘仁會擔任組長，是土城槍案幕後主嫌之一，他負責提供槍枝，而另一位楊男副組長負責將槍放到定點，讓未成年槍手拿槍犯案。

專案小組表示，這次掃蕩中起獲弘仁會幫眾成員4名冊，有助加速瓦解、消滅弘仁會組織；另，專案小組鎖定弘仁會重要幹部案發後出境狀況，目前刑事局國際科已掌握其行蹤，預計近幾日會有消息。