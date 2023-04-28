快訊／18歲孝孫打工攤家計！凌晨返家自撞　「心臟破裂」慘亡

▲楊姓高中生深夜自撞分隔島身亡。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者許宥孺／高雄報導

高雄市三民區同盟一路、孝順街口今(28日)凌晨發生一起死亡車禍，18歲楊姓高二生騎機車自撞分隔島，安全帽當場脫落釀成重傷，送醫搶救後仍宣告不治。檢警上午進行相驗，發現楊男顏面受傷、左大腿變形，雙側血胸導致心臟破裂為主要死因。

這起事故發生在28日凌晨1點30分，就讀大榮高中的楊姓高二生下班後騎機車準備返家，沿同盟一路向西行駛，行經孝順街口時，疑似操控不慎自撞分隔島，救護人員到場時，楊生無明顯外傷，但已無呼吸心跳，送醫急救後仍宣告不治。楊男的阿嬤獲知惡耗後，當場情緒崩潰，身體癱軟需要他人攙扶。

▲楊姓高中生凌晨返家遇死劫。（圖／記者吳奕靖翻攝）

警方表示，楊男經醫院抽血檢測，酒測值為0，無酒駕情事。初步研判，肇因為機車行經路口轉彎疑似操控不慎滑倒，詳細肇事原因及責任仍待交通大隊分析鑑定。

檢警今日上午進行相驗，發現楊男顏面受傷、左大腿骨折變形、雙側出現血胸導致心臟破裂，為主要致命原因。

事實上，楊生父母離異，他與阿嬤、嬸嬸同住，距考領駕照不過1個月，買機車也是為了下課後方便打工賺生計。校方表示，楊生很懂事、肯上進，在校成績、考取證照都表現優異，英文方面也努力加強，只要有任何對於就業有幫助的，他都會去涉略。3月份考取駕照後，至今打工不到1個月，可能還在適應白天上課、晚上上班的生活，才會不幸發生事故。