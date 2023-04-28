獨／高叉黑絲妹討債！站高高「鋼管辣舞配哭調仔」　路人傻眼

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市大社出現2部車輛，其中一部是由吉普車改裝的舞台車，一名身穿清涼的辣妹就在車頂舞台上，沿街跳起鋼管熱舞，吸引不少路人觀看，不過音樂一轉卻從「電音變哭調仔」，原來這是一名男子被欠債千萬，想出來的討債方法。

▲鋼管女郎配哭調仔音樂來討債 。（圖／記者吳奕靖攝）

27日下午４點，就在大社區的街道，一名穿著清涼的辣妹站在吉普車頂改裝的舞台鋼管上，隨著音樂擺動身體，音樂在喇叭的放送，再加上辣妹搔首弄姿的舞姿，一路開車，吸引不少路過行人、騎士的目光，搞不清楚到底怎麼一回事，直到來到某條小巷當中的一家工廠的門口，車子就停了下來。

▲鋼管女郎配哭調仔音樂來討債 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲鋼管女郎配哭調仔音樂來討債 。（圖／記者吳奕靖攝）

就在停下來之後，原本的電音舞曲也瞬間變成了送殯的哭調仔音樂，《東森新媒體ETtoday》直擊這一幕，覺得很奇怪，所以就一路跟隨，而且仔細聽哭調仔聲音當中，又夾雜對某人的指控，疑似是為了要討債，記者詢問開車的人，他簡單表示：「股份的事情，欠人家錢，股東要找他討論股權的事宜，他不理人又開車衝撞別人，撞了人之後叫他出來面對又不願意，所以人家就花錢叫我們來，看能不能叫他出來做個說明」。

▲鋼管女郎配哭調仔音樂來討債 。（圖／記者吳奕靖攝）