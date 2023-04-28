旅館7人擠4人房原因曝　交帳戶幫洗錢...軟禁前可先「挑毒品進補」

記者邱中岳／台北報導

北市中山警分局在日前清查旅館時，發現有民眾疑似被拘禁在房間，警方到場發現1間4人房裡竟擠了7人，其中5人因帳戶提供給水房洗錢遭軟禁，當場還查扣各式毒品。警方追查發現，原來水房吸收毒品人口提供帳戶，再交易完成前都要配合待在房間，在進房間前，還貼心的帶一干人等前往淡水選購「自己習慣施用的毒品」。

警方調查，在18日上午10時許，中山分局警員在中山區林森北路一處旅館進行清查，在清查過程中發現1間4人房擠了7人，現場還飄散出毒品異味，進入臨檢赫然發現，23歲的吳姓、31歲的黃姓男子負責看管4男1女，5人因提供帳戶給水房洗錢用，所以要乖乖待在房間裡，等帳戶被利用完畢後才可離去。

▲5名男女提供帳戶給洗錢水房，軟禁在中山區旅館之前，還被先帶往新北市買毒品。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方當場查獲5名男女，其中包括29歲的白姓、48歲的蘇姓、50歲的邱姓、49歲的鍾姓男子，另外還有1名43歲的張姓女子等5人，主要提供帳戶給洗錢水房轉帳使用，當場將7人帶回派出所，現場還查扣咖啡包、海洛因、安非他命以及K他命等各式毒品。

警方事後發現，白姓男子等人都是有毒品前科，因為提供帳戶給洗錢水房使用，所以要配合待在飯店，等待帳戶被利用完畢後才可以離去，且遭軟禁前，水房共犯擔心白男等人沒有毒品吸食會毒癮發作，更在入住之前，載著5人前往新北市淡水區選購毒品。

▲儘管提供帳戶的5名男女都有毒品前科，但是警方將持續追查是否有餵毒控制人頭帳戶的嫌疑。（圖／記者邱中岳翻攝）

5人先在淡水區挑選「喜歡的毒品」，最後統一集中到中山區林森北路上的一家旅館軟禁，所幸中山分局警員進行清查旅宿業，在臨檢過程中聞到濃厚K他命毒品味道，機警的救出受困5人，並逮捕看管的2嫌犯，訊後依照毒品、洗錢防制法、詐欺以及妨害自由等罪嫌送辦。

警方指出，白姓男子等人雖然供稱「自願前往購毒」，但警方也將持續追查是否有餵毒控制的情形，除了查扣各式毒品之外，目前也從看管的吳、黃2人搜出6支手機、人頭帳戶存摺以及開戶文件等證物，將持續透過手機追查幕後藏鏡人。