防疫解禁台灣晚了1年　專家曝2件事錯判

記者黃翊婷／綜合報導

「嚴重特殊傳染性肺炎（COVID-19）」將從5月1日起調整為第四類法定傳染病，指揮中心也會在同日一併解編。前疾管局局長蘇益仁認為，疫情解禁台灣比國際晚了1年，抗疫過程中有2件事情誤判，首先是錯估疫苗對疫情的重要性，其次是指揮中心解編與傳染病改類太晚。

▲指揮中心將在5月1日解編。（圖／記者林敬旻攝）

指揮中心指揮官王必勝25日表示，指揮中心5月1日解編之後會由衛福部主整，每個月開一次防疫會報，也會有專家諮詢小組成立，跨部會也會請聯繫會報開會討論，防止新興變異株威脅，後續仍有4大工作要做，包含：

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1、多元監測疫情，每周主動說明。

2、公費疫苗持續，規劃年度接種。

3、投藥照護延續，保護脆弱族群。

4、整備醫療物資快速應變動員。

根據《聯合新聞網》報導，前疾管局局長蘇益仁認為，台灣疫情解禁的時間點比國際晚了1年，雖然疫情初期我國超前部署，卻因為領導者缺乏疫苗防疫觀念，錯估疫苗對疫情的重要性，導致後續買不到國際疫苗，扶植國產疫苗還招來政治風暴；其次是指揮中心解編、傳染病改類太慢，國內直到去年10月才調整隔離天數、今年5月改類，這都是因為領導者沒有公衛思維所導致。

▲蘇益仁認為，領導者錯估疫苗對疫情的重要性。（資料照／記者李毓康攝）

不過，中華亞太菁英交流協會27日公布一份民調，過去3年多的疫情期間，有71.1％的民眾認為我國防疫表現比其他國家好，也同樣有71.1％的民眾滿意防疫表現。王必勝表示，看來多數民眾仍肯定3年來指揮中心的防疫工作，是全民一起努力成果。

此外，指揮中心也在27日的終場記者會上公布數據，指揮中心成立至今長達1194天，總計舉辦960場記者會，超過2萬人次的記者參與、使用近7000張手板、發出2199則新聞稿。

前指揮官陳時中也特別回到指揮中心參與最終場記者會，他表示，感觸很深，打了很多仗，一直跟大家站在一起，過去決策有痛苦、辛苦和心酸，是代表對人民的負責，只是心中仍有些百感交集，「一方面覺得疫情期間不免有很多遺憾，雖然這麼努力想盡量避免傷亡，但還是有一些避免不了」，不過，這些都漸漸過去了，大家正要迎來疫後新生活，然而，未來疫情只會多不會少，希望民眾還是要有心理準備。