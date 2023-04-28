防疫解禁台灣晚了1年　專家曝2件事錯判

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防疫解禁台灣晚了1年　蘇益仁曝2件事錯判

記者黃翊婷／綜合報導

「嚴重特殊傳染性肺炎（COVID-19）」將從5月1日起調整為第四類法定傳染病，指揮中心也會在同日一併解編。前疾管局局長蘇益仁認為，疫情解禁台灣比國際晚了1年，抗疫過程中有2件事情誤判，首先是錯估疫苗對疫情的重要性，其次是指揮中心解編與傳染病改類太晚。

▲中央流行疫情指揮中心終場記者會。（圖／記者林敬旻攝）

▲指揮中心將在5月1日解編。（圖／記者林敬旻攝）

指揮中心指揮官王必勝25日表示，指揮中心5月1日解編之後會由衛福部主整，每個月開一次防疫會報，也會有專家諮詢小組成立，跨部會也會請聯繫會報開會討論，防止新興變異株威脅，後續仍有4大工作要做，包含：

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1、多元監測疫情，每周主動說明。
2、公費疫苗持續，規劃年度接種。
3、投藥照護延續，保護脆弱族群。
4、整備醫療物資快速應變動員。

根據《聯合新聞網》報導，前疾管局局長蘇益仁認為，台灣疫情解禁的時間點比國際晚了1年，雖然疫情初期我國超前部署，卻因為領導者缺乏疫苗防疫觀念，錯估疫苗對疫情的重要性，導致後續買不到國際疫苗，扶植國產疫苗還招來政治風暴；其次是指揮中心解編、傳染病改類太慢，國內直到去年10月才調整隔離天數、今年5月改類，這都是因為領導者沒有公衛思維所導致。

▲▼高端疫苗今日開放施打,台北長庚醫院團隊於台北田徑場設立大型疫苗接種站為民眾施打疫苗,COVID-19疫苗,新冠肺炎,武漢肺炎,接種疫苗,副作用,不良反應,群體免疫,法定傳染病,醫護人員,防護衣,國產疫苗,接種率,防疫,疫情,緩打潮 。（圖／記者李毓康攝）

▲蘇益仁認為，領導者錯估疫苗對疫情的重要性。（資料照／記者李毓康攝）

不過，中華亞太菁英交流協會27日公布一份民調，過去3年多的疫情期間，有71.1％的民眾認為我國防疫表現比其他國家好，也同樣有71.1％的民眾滿意防疫表現。王必勝表示，看來多數民眾仍肯定3年來指揮中心的防疫工作，是全民一起努力成果。

此外，指揮中心也在27日的終場記者會上公布數據，指揮中心成立至今長達1194天，總計舉辦960場記者會，超過2萬人次的記者參與、使用近7000張手板、發出2199則新聞稿。

前指揮官陳時中也特別回到指揮中心參與最終場記者會，他表示，感觸很深，打了很多仗，一直跟大家站在一起，過去決策有痛苦、辛苦和心酸，是代表對人民的負責，只是心中仍有些百感交集，「一方面覺得疫情期間不免有很多遺憾，雖然這麼努力想盡量避免傷亡，但還是有一些避免不了」，不過，這些都漸漸過去了，大家正要迎來疫後新生活，然而，未來疫情只會多不會少，希望民眾還是要有心理準備。

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