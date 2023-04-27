日本5／8下修新冠等級「等同流感」！4／29有望提早免3劑證明

▲日本確定5月8日下修新冠肺炎的傳染病等級。（圖／達志影像／美聯社）



記者王佩翊／編譯

日本厚生勞動省27日正式拍板，按照原訂計畫於5月8日將新冠肺炎的傳染病等級下修至與季節性流感相同的第5類，屆時將不再提供公費治療，同時也無法強制確診病患隔離。另外有消息指出，日本政府原本有意在5月8日放寬入境限制，但隨著黃金周到來，目前正在協調提前開放，外國人入境便不再需要提供3劑疫苗接種或陰性證明。

根據《日本放送協會》報導，日本厚生勞動省所組成的專家部會依據現今的日本疫情與變異株發展情形，27日認可下修新冠肺炎傳染病等級的決定，因此厚生勞動大臣加藤勝信也正式在記者會上宣布，新冠肺炎5月8日起將正式下修至與季節性流感相同的第5級。

隨著傳染病等級下修，也將開放更多醫療機構協助治療新冠。全國6萬4000間提供季節性流感檢測的醫療機構，將負責新冠的門診治療。為了防止夏季疫情再度反彈，厚生勞動省也已確保8400間醫療機構的住院病床，最多可以收治5萬8000名病患。而在確診後的門診費用則會改為自費負擔。

另一方面，5月8日後將不再每日更新確診人數與病歿人數，將改為由固定的醫療機構每周1次向當局整理通報數據。而政府也無法再依法要求業者縮短營業時間，或是肅請民眾暫停非必要外出，同時也無法強制確診者隔離，只能建議患者不要出門。