　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

指揮中心解編迎疫後新生活　蘇貞昌任內創超狂稅收紀錄

▲▼蘇貞昌視察春節國際包裹檢疫行程。（圖／記者呂佳賢攝）

記者陳家祥／台北報導

行政院長陳建仁日前宣布指揮中心降級解編，等於宣告將近4年的新冠肺炎疫情暫告段落，也代表台灣將正式迎來真正的疫後新生活。回顧疫情期間，台灣的經濟表現屢創佳績，前行政院長蘇貞昌團隊更在疫情侵擾下，逆勢創造稅收遠超預算數1兆0172億的紀錄，超越歷任行政院長。

陳建仁日前宣布，5月1日開始，陪伴大家1千多天的中央流行疫情指揮中心即將解編。他說，好像有些不捨，但這代表走過疫情，即將回到正常的生活，一定要謝謝大家這1千多天來的努力，因為有著2300萬人和政府配合，我們走過風雨，讓全世界看到台灣在公共衛生、在防疫工作上的亮眼成績。

「這一段期間大家辛苦了。」陳建仁說，在台灣的每個角落，有許多人共同努力，不只是第一線的同仁、醫護人員、藥師，還有每一位在防疫過程中和我們併肩作戰的夥伴。光是物資供應、整理、配送等等事項；每一項防疫工作的背後，都有一段溫馨、動人的故事。

陳建仁說，清潔、消毒、補充酒精或那一張張衛教宣導或是疫苗通知單，在大家休息的時候，也有一群人默默的為了明天的防疫工作繼續打拚，這就是台灣人最可愛的地方，在疫情期間，我們展現出了人和人的溫暖，成為彼此最堅韌的依託。

但陳建仁提醒，還有許多防疫工作會持續進行，例如公費疫苗與公費抗病毒藥劑也會穩定供應，這後續每一項工作我們都會繼續前行，確保民眾生活及社會發展真正回歸常態。

蘇貞昌2019年初上任，新冠肺炎疫情在該年底爆發後，隨即延燒世界各國，與中國大陸僅隔一海之遙的台灣，勉力撐到2021年才全面爆發。但這段期間在政府政策協助下，台灣經濟屢創佳績，在全球一片倒退狀況下，台灣的經濟表現實屬出色。

根據統計，蘇貞昌任內雖然都受到疫情影響，但稅收實徵仍創下佳績。比較稅課收入實徵狀況，2019年較預算數增加830億，2020年受到疫情影響萎縮，較預算數減少222億，但隔年2021年隨即大幅反彈，稅課實徵較預算數增加4327億、2022年更是超出達5237億。總計稅收遠超預算數1兆0172億元，超越歷任行政院長。

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

ET快訊
一激戰完「妹子急討第2次」他卻不行了　最美博士曝2招！
企鵝妹直播一半「區長亂入」！　粉絲狂罵：滾開別自肥

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

指揮中心解編迎疫後新生活　蘇貞昌任內創超狂稅收紀錄

質詢問訪美必考題「侯友宜答不出來」　他大嗆：Your not qualified！

賴清德承認失言道歉了　抨擊國民黨國家認同「像精神分裂」

合庫AMC董座遭控違法放貸、安插人事　朝野黨團協議5／17前調查完成

海巡爆弊案！管碧玲嘆「痛心疾首」　報請政院擴增16名政風人員

被黃國昌指涉嫌炒地海撈1.2億　林為洲：我是代表出資人來做重劃

馬英九當面抗議被稱為「台北前領袖」　希臘總統：We are sorry

時力：國民黨應撤回顏寬恒立委提名資格　「別用嘴巴反黑金」

藍委曝陳玉珍藉「蔣萬安餐敘」探詢意向　曾銘宗滅火：她不代表黨團

幕後／吃椪餅聊西遊記　賴清德還曾引「白蛇傳」比喻國民黨與中國

22歲妹佔盪鞦韆滑手機　被勸後「罵三字經」報警

比利時年度「海鷗模仿大賽」 50隻「人形海鷗」大亂鬥

「魔獸」綜藝咖！拿到麥克風就開唱　狂向Lulu示愛...她：給最棒的服務XD

小擦撞險釀大暴動！澎湖男被遊客6打1　在地人衝派出所討公道

台灣啦啦隊領獎誤放大陸國歌　全場突拍手喊「TPE」暖爆

送貨員撞飛餐廳玻璃門　店內老闆：以為搶劫！

虎斑狗試用哥自製烘毛箱　無奈臉→舒服傻笑打哈欠

新加坡男持1kg大麻被判死　不顧反對聲浪...26日已處決

小S參加「女兒畢典」怕被擋住　大喊：媽媽在這...她超尷尬XD

Red Velvet JOY突宣布「中斷活動」　SM娛樂證實...曝光就醫結果！

指揮中心解編迎疫後新生活　蘇貞昌任內創超狂稅收紀錄

質詢問訪美必考題「侯友宜答不出來」　他大嗆：Your not qualified！

賴清德承認失言道歉了　抨擊國民黨國家認同「像精神分裂」

合庫AMC董座遭控違法放貸、安插人事　朝野黨團協議5／17前調查完成

海巡爆弊案！管碧玲嘆「痛心疾首」　報請政院擴增16名政風人員

被黃國昌指涉嫌炒地海撈1.2億　林為洲：我是代表出資人來做重劃

馬英九當面抗議被稱為「台北前領袖」　希臘總統：We are sorry

時力：國民黨應撤回顏寬恒立委提名資格　「別用嘴巴反黑金」

藍委曝陳玉珍藉「蔣萬安餐敘」探詢意向　曾銘宗滅火：她不代表黨團

幕後／吃椪餅聊西遊記　賴清德還曾引「白蛇傳」比喻國民黨與中國

女警穿學生制服釣色狼！回家一半竟遭「掐脖壓制」精液噴滿身

人氣Vtuber「兔姬＆杏仁ミル」推微百合輕小說、線上同歡會分享私密對談

85元雞排飯「不要切」要多收20！老闆急解釋…還是被酸爆：變相A錢

《薩爾達傳說：王國之類》30分鐘媒體先行影片公開　好想快點到5／12

快訊／彰化暗夜惡火吞工廠！紅光噴天　大批消防搶救

3年2度重傷！雷納德右膝半月板撕裂　被「埋地雷」後一直傷

美菲歷來最大規模軍演　演練發射火箭擊沉敵艦

《聲林》男星遭詐騙10萬！接可疑來電「1巧合」鬆懈戒心　騙子手法曝光

指揮中心解編迎疫後新生活　蘇貞昌任內創超狂稅收紀錄

迎接寶可夢世界賽！日本橫濱「寶可夢棒球場」將帥氣亮相、還有皮卡丘頭盔

喵皇半夜溜奴才房拜拜「唸咒語」　爸轉頭飆罵三字經：皮在癢484

政治熱門新聞

脫口精神分裂　賴清德認失言道歉

馬英九當面抗議被矮化成「台北前領袖」　希臘總統致歉了

質詢問訪美必考題「侯友宜答不出來」　他大嗆：Your not qualified！

指揮中心解編迎疫後新生活　蘇貞昌任內創超狂稅收紀錄

合庫AMC董座遭控違法放貸、安插人事　朝野黨團協議5／17前調查完成

海巡爆弊案！管碧玲嘆「痛心疾首」　報請政院擴增16名政風人員

民進黨台南初選民調　賴惠員43.02%出線

中共航母山東號航進死亡陷阱！　他分析：為它嚇出一身冷汗

民眾黨4議員、侯漢廷當面批蔣萬安

藍委曝陳玉珍藉「蔣萬安餐敘」探詢意向　曾銘宗滅火：她不代表黨團

時力：《平均地權條例》子法漏洞百出　淪建商、投資客逃生守則

被黃國昌指涉嫌炒地海撈1.2億　林為洲：我是代表出資人來做重劃

國民黨派刺客戰王世堅？　郭正亮搖頭：目前這個選區一定輸

侯友宜提前落跑？　趙少康嗆外縣市選民「關你屁事」

更多熱門

相關新聞

減少67億財產損失！　陳建仁視察165專線推「打詐行動綱領1.5」

減少67億財產損失！　陳建仁視察165專線推「打詐行動綱領1.5」

行政院長陳建仁院長26日視察「165反詐騙諮詢專線」，他強調，詐騙是最多國人受害的犯罪型態，為保護國人財產安全，行政院自去年6月起執行「新世代打擊詐欺策略行動綱領」，已成功減少民眾67億多元的財產損失，並預計於今年下半年全面實施「打詐行動綱領1.5」，全面降低詐騙受害事件的發生。

「TPASS通勤月票」設計曝！首次免費領卡　3大生活圈「6月中開賣」

「TPASS通勤月票」設計曝！首次免費領卡　3大生活圈「6月中開賣」

前白宮安全顧問波頓訪台　陳建仁：歡迎跟台灣理念相同的人士來訪

前白宮安全顧問波頓訪台　陳建仁：歡迎跟台灣理念相同的人士來訪

馬英九希臘演講頭銜被改　陳建仁：大部分人都會取消

馬英九希臘演講頭銜被改　陳建仁：大部分人都會取消

165專線去年阻詐42億　陳建仁：政府在防詐工作有相當好成效

165專線去年阻詐42億　陳建仁：政府在防詐工作有相當好成效

關鍵字：

行政院蘇貞昌新冠肺炎

讀者迴響

熱門新聞

老公進浴室「洗2小時不出來」！人妻闖進去尷尬了

「宜中三劍客」王男桂車禍亡！粉絲感嘆道別

前SBL射手王男桂　驚傳車禍離世

遭爆「挺孕肚登山骨折」！　7寶媽網紅再帶8月肚開爬

即／彰化暗夜惡火吞工廠！大批消防搶救

即／陳致中確定入獄　涉洗錢判刑1年定讞

澎湖6遊客圍毆在地人！民宿拒收趕走

婦租房賣淫！65歲女房東爆：接客的是我

《風水世家》男星79歲去世！妻從美國趕回台灣

即／堅持微創手術害命　婦科名醫被訴過失致死

幼教師叫計程車肉償車資！司機見備註愣了

激戰完「妹子急討第2次」他卻不行了　最美博士曝2招

王男桂車禍驟逝！陳國維悲痛發文

嫁入第一家庭添第一筆前科　黃睿靚緩刑主因「兒媳難抗婆婆要求」

脫口精神分裂　賴清德認失言道歉

更多

最夯影音

更多
22歲妹佔盪鞦韆滑手機　被勸後「罵三字經」報警

22歲妹佔盪鞦韆滑手機　被勸後「罵三字經」報警
比利時年度「海鷗模仿大賽」 50隻「人形海鷗」大亂鬥

比利時年度「海鷗模仿大賽」 50隻「人形海鷗」大亂鬥

「魔獸」綜藝咖！拿到麥克風就開唱　狂向Lulu示愛...她：給最棒的服務XD

「魔獸」綜藝咖！拿到麥克風就開唱　狂向Lulu示愛...她：給最棒的服務XD

小擦撞險釀大暴動！澎湖男被遊客6打1　在地人衝派出所討公道

小擦撞險釀大暴動！澎湖男被遊客6打1　在地人衝派出所討公道

台灣啦啦隊領獎誤放大陸國歌　全場突拍手喊「TPE」暖爆

台灣啦啦隊領獎誤放大陸國歌　全場突拍手喊「TPE」暖爆

熱門快報

熱舞大賽人氣王等你決定!!

熱舞大賽人氣王等你決定!!

投票決定臺大盃熱舞大賽人氣獎，抽Samsung Galaxy A54 5G等百項好禮，手刀投票去>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵物王國★歡樂毛兒節

寵物王國★歡樂毛兒節

飼料49折起，滿$1288送零食，滿$1688送$168購物金!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面