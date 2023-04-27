指揮中心解編迎疫後新生活　蘇貞昌任內創超狂稅收紀錄

記者陳家祥／台北報導

行政院長陳建仁日前宣布指揮中心降級解編，等於宣告將近4年的新冠肺炎疫情暫告段落，也代表台灣將正式迎來真正的疫後新生活。回顧疫情期間，台灣的經濟表現屢創佳績，前行政院長蘇貞昌團隊更在疫情侵擾下，逆勢創造稅收遠超預算數1兆0172億的紀錄，超越歷任行政院長。

陳建仁日前宣布，5月1日開始，陪伴大家1千多天的中央流行疫情指揮中心即將解編。他說，好像有些不捨，但這代表走過疫情，即將回到正常的生活，一定要謝謝大家這1千多天來的努力，因為有著2300萬人和政府配合，我們走過風雨，讓全世界看到台灣在公共衛生、在防疫工作上的亮眼成績。

「這一段期間大家辛苦了。」陳建仁說，在台灣的每個角落，有許多人共同努力，不只是第一線的同仁、醫護人員、藥師，還有每一位在防疫過程中和我們併肩作戰的夥伴。光是物資供應、整理、配送等等事項；每一項防疫工作的背後，都有一段溫馨、動人的故事。

陳建仁說，清潔、消毒、補充酒精或那一張張衛教宣導或是疫苗通知單，在大家休息的時候，也有一群人默默的為了明天的防疫工作繼續打拚，這就是台灣人最可愛的地方，在疫情期間，我們展現出了人和人的溫暖，成為彼此最堅韌的依託。

但陳建仁提醒，還有許多防疫工作會持續進行，例如公費疫苗與公費抗病毒藥劑也會穩定供應，這後續每一項工作我們都會繼續前行，確保民眾生活及社會發展真正回歸常態。

蘇貞昌2019年初上任，新冠肺炎疫情在該年底爆發後，隨即延燒世界各國，與中國大陸僅隔一海之遙的台灣，勉力撐到2021年才全面爆發。但這段期間在政府政策協助下，台灣經濟屢創佳績，在全球一片倒退狀況下，台灣的經濟表現實屬出色。

根據統計，蘇貞昌任內雖然都受到疫情影響，但稅收實徵仍創下佳績。比較稅課收入實徵狀況，2019年較預算數增加830億，2020年受到疫情影響萎縮，較預算數減少222億，但隔年2021年隨即大幅反彈，稅課實徵較預算數增加4327億、2022年更是超出達5237億。總計稅收遠超預算數1兆0172億元，超越歷任行政院長。