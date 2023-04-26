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指揮中心成立3年解編　疫情降級但2件事「回不去了」

▲▼春節疏運,過年,年節,農曆新年,旅客,乘客,車站,返鄉,旅遊,遊客,出遊,國旅,觀光,交通,連假,加班車,高鐵,交通,大眾運輸,雙鐵,鐵道,月台,乘客,通勤,旅客,鐵路,列車,台北火車站,口罩,防疫,北車,春節返鄉人潮。（圖／記者李毓康攝）

▲新冠疫情降級，口罩令解封。（資料圖／記者李毓康攝）

記者崔子柔／綜合報導

新冠疫情延續3年多，現已逐漸趨緩，指揮中心指揮官王必勝昨（25）日宣布，5月1日起「嚴重特殊傳染性肺炎（COVID-19）」調整為第四類法定傳染病，指揮中心同日一併解編。台大社會系退休教授薛承泰則說，因疫情開啟的遠距教學及居家上班模式，將徹底改變未來的教育、工作型態。

根據《聯合報》報導，薛承泰指出，疫情對台灣社會的影響，不會因為降級而消失，線上課程、遠距教學的崛起，會是教育形式改變的轉捩點。

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▲教育部推動遠距教學，解決偏鄉英語師資問題。（圖／教育部提供）

▲遠距教學也能解決偏鄉英語師資問題。（圖／教育部提供）

薛承泰提到，臉書母公司Meta、推特等企業都宣布部分員工持續進行居家工作（WFH），節省許多成本，而該模式未來也將在台灣持續發展，可能會促進親子間的關係，但也有可能加重家庭暴力發生。

雖然各項防疫措施陸續鬆綁，不過目前仍存在季節性呼吸道疾病，且機構脆弱族群仍多，固針對醫療機構、救護車的口罩規範將延續到5/30且傾向延長。

公衛專家、新光醫院副院長洪子仁提醒，目前新冠病毒在國內並未完全消失，只是「極低度流行」狀態，而觀察現今死亡個案仍是「具共病患者」和「未打滿三劑疫苗」的長者為主，呼籲長者應落實完成疫苗接種，並加強慢性疾病管理。

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