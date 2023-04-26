確診高燒5天！全身痠痛　竟是「橫紋肌溶解症」

▲患者診斷為「新冠併橫紋肌溶解症」。（示意圖／記者林悅翻攝）



記者陳俊宏／綜合報導

耳鼻喉科醫師張弘分享門診一名35歲男性，新冠確診持續高燒5天、全身痠痛，沒想到竟是橫紋肌溶解症。他提醒，確診雖然輕症居多，但若發燒超過3天，或持續明顯肌肉痠痛、呼吸不適，都建議就醫檢查。

張弘在個人網站說，該患者主訴確診後持續發燒，去了3次急診室，仍持續高燒到40度，燒燒退退，除了發燒外，就只有全身痠痛，評估後覺得案情不單純，於是幫他抽血，沒多久實驗室就通知危險值通報。

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張弘提到，患者CK肌肉酵素飆破2000（正常<200），診斷為「新冠併橫紋肌溶解症」，病人後續轉送到急診接受靜脈點滴治療，還好沒有腎臟受損，脫離險境。

▼患者抽血後沒多久，實驗室就通知危險值通報。（示意圖）

什麼是橫紋肌溶解症（rhabdomyolysis）？張弘解釋，骨骼肌因細菌、病毒感染或其他因素刺激，大量崩壞，釋出蛋白到血液中，因此血液中的CK肌肉酵素會升高，造成身體器官的破壞，最常導致急性腎臟衰竭。

張弘表示，一篇英國研究報告指出，橫紋肌溶解症住院病人，35%需要插管治療，17％需要洗腎，47%死亡，不得不注意；而最常導致橫紋肌溶解症的原因為病毒感染，其中以A型流感最多。

張弘指出，值得注意的是，最近有越來越多COVID-19引起橫紋肌溶解症的個案報告，推測為病毒侵犯肌肉組織導致，治療上需大量靜脈輸液、休息，並監測身體狀況變化，包括腎功能、呼吸等。

張弘提醒，COVID-19確診雖然輕症居多，但若發燒超過3天，或持續明顯肌肉痠痛、呼吸不適，都建議就醫檢查！