LIVE／「指揮中心解散」最終場記者會　王必勝最新說明

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中央流行疫情指揮中心今（4/27）日14:00召開記者會，由指揮官王必勝說明最新疫情。新冠肺炎將在5/1從第五類傳染病調整為第四類傳染病，成立將近1200天的指揮中心也同步解編，今日是指揮中心最終場記者會。

▲中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝。（圖／指揮中心提供）

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指揮中心在2020年因應新冠肺炎而啟動，同年1月23日，行政院將指揮中心提升為二級開設，2月27日再提升為一級開設，指揮官由時任衛福部長陳時中擔任，目前則由衛福部次長王必勝擔任。

由於疫情趨緩，疫苗接種普及，各國陸續恢復正常生活，行政院周二拍板，新冠肺炎將在5/1從第五類傳染病調整為第四類傳染病，指揮中心也同步解散，今日14:00於疾管署舉辦「指揮中心終場記者會」，也將共同回顧過去3年的抗疫。

而快篩實名制也在5/1退場，民眾如還有購買需求，要在4/30以前持健保卡到特約藥局購買。另外，公費新冠疫苗、確診治療、藥物等供應持續，不過從5/1起醫療院所施打疫苗可收掛號費。至於口罩令，4/17起只剩醫療照護機構和救護車規定戴口罩，暫定維持至5/30，再進行檢視。

王必勝在周二被媒體問到替防疫打幾分？他表示，「防疫不適合由我來打分數，但我代表指揮中心所有同仁跟大家報告，我們很努力，盡心盡力完成工作，成績應該由全民打，我們已經盡了最大的努力。」