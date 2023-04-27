富樂快篩混黑心大陸貨！監察院糾正食藥署　衛福部回應了

▲富樂快篩試劑在去年爆出黑心事件。（圖／調查局提供）

記者趙于婷／台北報導

中央流行疫情指揮中心今是記者會最終場，但在疫情間曾發生的黑心快篩仍令人印象深刻。監察院今也針對食藥署提出糾正，並要求議處相關失職人員。對此，衛福部部長薛瑞元回應，等接到監察院報告的時候會進行處理。

衛福部食藥署去年核准專案輸入的美國富樂Flowflex快篩試劑，但當時屢屢傳出使用後無法顯現C線（品管線）的出包狀況。調查局追查發現，進口商大鑫公司竟涉以對岸廠商代工的次級品混充出貨，已流入市面逾百萬劑，不法獲利恐高達億元。

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監察委員蘇麗瓊、王麗珍、蔡崇義調查「中國製劣質COVID-19快篩試劑偽造為美國製造輸入我國」案，指出食藥署輕忽美國FDA及ACON Laboratories, Inc.連續發布關於該快篩試劑已有中國製偽冒品流通警訊，未通知財政部關務署以強化邊境查驗作業外，也疏於強化審查機制，竟續率予核准另家業者所提「同款」試劑專案輸入許可。

監察院表示，食藥署之後又從未追查該試劑流向並抽驗其安全與效能，任該問題試劑四處流竄，使國內在111年6月10日爆發劣質快篩試劑事件，因此依法提出糾正案，經監察院112年4月26日社會福利及衛生環境委員會、財政及經濟委員會聯席會議審議通過糾正案，該會並決議要求議處食藥署相關失職人員。

針對監察院糾正一事，薛瑞元表示，現在還沒接到監察院的報告，等接到報告的時候會進行處理。而致電食藥署署長吳秀梅，目前未接電話。