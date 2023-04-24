　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

幻象故障20分鐘地面堅持走程序終墜海　監院糾正空軍離譜航管缺失

▲▼空軍幻象2000起飛。（圖／記者蘇晏男攝）

▲空軍幻象2000起飛。（示意圖／非報導之戰機／記者蘇晏男攝）

記者陶本和／台北報導

空軍機號「2017」的幻象2000戰機，在去年3月執行任務時墜海，飛官黃重凱跳傘成功並獲救；而監察委員賴鼎銘、葉宜津、林文程調查後發現，氣象及各級管制單位未有密切合作，監察院通過糾正空軍司令部。對此，空軍24日表示，秉持坦然面對立場 ，已於事發後主動檢討，針對緊急情況應處及不合時宜法規實施修訂；未來除加強人員教育訓練，並持恆強化飛安管制作為。

根據去年3月14日上午，幻象戰機於恆春外海執行任務時，在11時5分左右發生發動機故障，請求引導小航線優先返場，要在20分鐘內落地；不過，監察委員發現，志航基地地面管制進場人員未考量該機為故障機，以其未達交接點遲不接管，縱接管也命其重按一般程序進場，導致該機因已逾20分鐘時限，於11點25分左右棄機彈跳落海，顯有違失。

監察委員報告指出，幻象機機件故障，需於20分鐘內落地，飛行員多次強調，但引導其返降的單位交接時，均未能依其故障時間向後遞減計時，轉知各級接管人員注意留空時限，而地面管制進場人員也未主動詢問其時限，事後甚至辯稱不知故障機有落地時限，監院認為均應深刻檢討，並糾正國防部空軍司令部。

此外，監察委員也發現，幻象機返降過程中，管制單位頻繁更換波道，增加飛行員負擔，也與飛航管理程序規定有違；而空軍氣象單位於幻象機進場過程中，短時內連續發布特別天氣報告（SPECI），調降能見度，卻未即時傳報相關管制單位，讓管制單位又洽塔台接手目視進場遭拒，徒然浪費留空時限。

對此，空軍司令部24日表示 ，對於監察院所糾正違失事項敬表尊重。空軍司令部指出，對於監察院提出各項缺失，本部均秉持坦然面對立場 ，已於事發後主動檢討，針對緊急情況應處及不合時宜法規實施修訂；未來除加強人員教育訓練，並持恆強化飛安管制作為，俾提升及確保飛航安全。

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

ET快訊
潑湯女先兆性流產　閨蜜怒「孩子沒了」！婦產科醫說話了
LIVE／害死2少女起底冷血金毛男 　潑湯女傳流產！ 閨蜜怒
害死2少女！金毛男遭壓地上銬　傳播妹嚇壞蹲床邊
新店2少女「交疊陳屍摩鐵」　同住男被逮喊：認識一周
士林驚世媳虐死公公　判5年定讞
大片雲系通過！北部下大雨　放晴時間曝
夫癌逝「小姊弟車禍慘死」　媽20萬修復費付不出淚崩
獨／雞排妹挨告又敗！　判賠金額曝
潑湯女「先兆性流產」！　姊妹怒轟：算酸民的嗎

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

傳波頓將訪台　田中光：台海是美總統大選重要主題

民進黨團批侯友宜「假漢只會做形象」　治安崩盤全甩鍋中央

基北北桃1200月票將上路　侯友宜嗆中央：3年2百億補貼一定不夠

宴請國民黨議員喬議程助「選總統」？　侯友宜未否認：尊重議會

時代力量：新北治安崩壞　侯友宜震怒不能解決問題

藍營批中央對新北槍擊案卸責　鄭運鵬：有本事就喊侯友宜不用負責

幻象故障20分鐘地面堅持走程序終墜海　監院糾正空軍離譜航管缺失

林右昌酸槍擊案市長在國外　侯友宜回擊：治安問題要從源頭斷絕

拉美跨國國會議員首度組團訪台　將會賴清德、參訪竹科

藍酸賴清德「庸醫害國」　林佳龍：不該唱和中國影響投票行為

2汪見主人回家癱地迎接　尾巴神同步搖擺毫無靈魂

老婦無故推倒巷內機車！　被爆是慣犯...惡行引眾怒

40歲女疑酒駕拒檢加速逃逸　開車墜海！救起送醫仍不治

婦人誤把煙火當香點燃　火花亂噴→淡定插爐內

騙外國女友吃臭豆腐　咬到下秒變臉爆粗口

廁所練舞「只有我不會？」　肢體不協調跳起來笨笨的

67歲周潤發「賭神→跑步王」！　約吳君如爬山...她笑喊：好緊張

國寶雕刻家朱銘辭世享壽85歲　投身藝術70年《太極》成絕響

把23元食物變670萬！　完美呈現擺盤的重要性

誤信投資詐騙2800萬飛了！　退休會計師堅持再匯478萬

傳波頓將訪台　田中光：台海是美總統大選重要主題

民進黨團批侯友宜「假漢只會做形象」　治安崩盤全甩鍋中央

基北北桃1200月票將上路　侯友宜嗆中央：3年2百億補貼一定不夠

宴請國民黨議員喬議程助「選總統」？　侯友宜未否認：尊重議會

時代力量：新北治安崩壞　侯友宜震怒不能解決問題

藍營批中央對新北槍擊案卸責　鄭運鵬：有本事就喊侯友宜不用負責

幻象故障20分鐘地面堅持走程序終墜海　監院糾正空軍離譜航管缺失

林右昌酸槍擊案市長在國外　侯友宜回擊：治安問題要從源頭斷絕

拉美跨國國會議員首度組團訪台　將會賴清德、參訪竹科

藍酸賴清德「庸醫害國」　林佳龍：不該唱和中國影響投票行為

LINE也有智慧剪片！　官方釋出3大「隱藏功能」看這裡

傳波頓將訪台　田中光：台海是美總統大選重要主題

包・開箱／細看凱特王妃愛牌「Grace Han情書包」！王文洋千金創造優雅時尚

田馥甄吃義大利麵遭陸封殺！「1年後爆解禁」　受邀上超夯陸綜再掀戰

客庄小旅行　台東鹿野地區油桐花正值花期

摩鐵狂歡5hrs！同住男見「2少女暴斃」嚇壞…曝：群組花錢叫來的

直升機旁自拍遭「螺旋槳葉片爆頭」　印度官員當場死亡

超危險！婦人騎機車闖平交道「卡住」　太魯閣司機暴怒罵人

台南必訪鬆餅搬新家了！抹茶牛奶炸出迷人苦韻、藍莓乳酪是搶手貨

肉量爆多才80元！羅東夜市排隊當歸羊肉湯　真材實料肉量撲好撲滿

政治熱門新聞

徐巧芯vs.許淑華民調　吳子嘉曝她贏很大

費鴻泰五連霸為何輸？　媒體人分析一點：正中徐巧芯下懷

蘇貞昌難過好友朱銘過世　「感謝他把一輩子的功夫奉獻給台灣」

為何議會「偷拍」許淑華3年？　徐巧芯曝原因：有人先汙衊我

「許淑華相簿」有續集！徐巧芯手上還握2案

女性教召首梯入營！5月8日桃園報到

朱銘離世享壽85歲！　侯友宜「深感沉痛」：向大師致敬

朱銘輕生享壽85歲　民進黨：大師精神永存

徐巧芯批許淑華薪水小偷　律師揭內幕驚呼：徐一次得罪全部議員！

郭台銘今專程拜訪他　陳以信送上8字

研究指咖啡喝多恐引心臟衰竭？醫解答

瓜地馬拉總統賈麥岱　今晨率團抵台

呼應習近平？　賴清德：寬廣太平洋可容中美競爭

國寶雕塑家朱銘離世　陳建仁：盼珍惜他的藝術精神

更多熱門

相關新聞

北市區監理所前所長收賄案　監委申請自動調查

北市區監理所前所長收賄案　監委申請自動調查

台北市區監理所前所長袁國治在診所插乾股收取分紅，委託診所代辦駕駛人的體檢業務，另在審核業者申請成立停車場時收賄，被控貪汙罪。監察委員蔡崇義、田秋堇23日表示，此案有進一步瞭解之必要，已申請自動調查。

財產申報出爐！柯文哲存款2131萬　任8年市長縮水136萬

財產申報出爐！柯文哲存款2131萬　任8年市長縮水136萬

九合一選舉成揪論文抄襲大戰　監察院立案調查防抄機制、審查標準

九合一選舉成揪論文抄襲大戰　監察院立案調查防抄機制、審查標準

赴監察院檢舉陳啟昱等綠營人士違建　陳琬惠：盼監委查到底

赴監察院檢舉陳啟昱等綠營人士違建　陳琬惠：盼監委查到底

監察院公布最新財產申報資料　陳菊、許宗力、黃榮村存款皆破千萬

監察院公布最新財產申報資料　陳菊、許宗力、黃榮村存款皆破千萬

關鍵字：

幻象幻象戰機空軍監察院

讀者迴響

熱門新聞

Jennie「無罩戰服」一舉手辣噴鼻血

AV傳奇女優回歸！　神之乳暴動

《嗨！營業中》無預警爆集體請辭

尤秋興唱一半痛揭「愛女」死訊！　哽咽對天喊話：非常想念祢

遭老婆婚變　鄭浩南「現身麵攤」近照網看呆

焦糖汪養出夢幻毛色　仙氣帥暈千人

林襄流量失靈丟代言！　李多慧一來台廠商態度秒變

日本自殺森林掛滿飛機杯　原因曝光

快訊／國寶雕刻家朱銘「住處輕生亡」

八大女遭潑熱湯　T妹曝暴力討債SOP

台中潑湯女出血　就醫診斷為「先兆性流產」

飲料冰櫃驚見遺體　竟是猝死旅客

水氣突襲！今有雨下波降8℃　連假天氣出爐

蟒蛇抓蛇獴！整家族出動「吞噬外敵」

井上雄彥提「CHINA」　陸網怒：故意的

更多

最夯影音

更多
2汪見主人回家癱地迎接　尾巴神同步搖擺毫無靈魂

2汪見主人回家癱地迎接　尾巴神同步搖擺毫無靈魂
老婦無故推倒巷內機車！　被爆是慣犯...惡行引眾怒

老婦無故推倒巷內機車！　被爆是慣犯...惡行引眾怒

40歲女疑酒駕拒檢加速逃逸　開車墜海！救起送醫仍不治

40歲女疑酒駕拒檢加速逃逸　開車墜海！救起送醫仍不治

婦人誤把煙火當香點燃　火花亂噴→淡定插爐內

婦人誤把煙火當香點燃　火花亂噴→淡定插爐內

騙外國女友吃臭豆腐　咬到下秒變臉爆粗口

騙外國女友吃臭豆腐　咬到下秒變臉爆粗口

熱門快報

熱舞大賽人氣王等你決定!!

熱舞大賽人氣王等你決定!!

投票決定臺大盃熱舞大賽人氣獎，抽Samsung Galaxy A54 5G等百項好禮，手刀投票去>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵物王國★歡樂毛兒節

寵物王國★歡樂毛兒節

飼料49折起，滿$1288送零食，滿$1688送$168購物金!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面