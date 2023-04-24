幻象故障20分鐘地面堅持走程序終墜海　監院糾正空軍離譜航管缺失

▲空軍幻象2000起飛。（示意圖／非報導之戰機／記者蘇晏男攝）



記者陶本和／台北報導

空軍機號「2017」的幻象2000戰機，在去年3月執行任務時墜海，飛官黃重凱跳傘成功並獲救；而監察委員賴鼎銘、葉宜津、林文程調查後發現，氣象及各級管制單位未有密切合作，監察院通過糾正空軍司令部。對此，空軍24日表示，秉持坦然面對立場 ，已於事發後主動檢討，針對緊急情況應處及不合時宜法規實施修訂；未來除加強人員教育訓練，並持恆強化飛安管制作為。

根據去年3月14日上午，幻象戰機於恆春外海執行任務時，在11時5分左右發生發動機故障，請求引導小航線優先返場，要在20分鐘內落地；不過，監察委員發現，志航基地地面管制進場人員未考量該機為故障機，以其未達交接點遲不接管，縱接管也命其重按一般程序進場，導致該機因已逾20分鐘時限，於11點25分左右棄機彈跳落海，顯有違失。

監察委員報告指出，幻象機機件故障，需於20分鐘內落地，飛行員多次強調，但引導其返降的單位交接時，均未能依其故障時間向後遞減計時，轉知各級接管人員注意留空時限，而地面管制進場人員也未主動詢問其時限，事後甚至辯稱不知故障機有落地時限，監院認為均應深刻檢討，並糾正國防部空軍司令部。

此外，監察委員也發現，幻象機返降過程中，管制單位頻繁更換波道，增加飛行員負擔，也與飛航管理程序規定有違；而空軍氣象單位於幻象機進場過程中，短時內連續發布特別天氣報告（SPECI），調降能見度，卻未即時傳報相關管制單位，讓管制單位又洽塔台接手目視進場遭拒，徒然浪費留空時限。

對此，空軍司令部24日表示 ，對於監察院所糾正違失事項敬表尊重。空軍司令部指出，對於監察院提出各項缺失，本部均秉持坦然面對立場 ，已於事發後主動檢討，針對緊急情況應處及不合時宜法規實施修訂；未來除加強人員教育訓練，並持恆強化飛安管制作為，俾提升及確保飛航安全。