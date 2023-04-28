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社會 社會焦點 保障人權

又一隻！金門沙灘驚見瀕危「露脊鼠海豚」擱淺亡　遺體眼珠掉出

記者林名揚、鄒鎮宇／金門報導

有民眾28日傍晚6時5分許在成功尚義海邊遊玩時，發現一隻「露脊鼠海豚」遺體，立刻通報海巡署金馬澎分署第9岸巡隊處理。據了解，2月至今已有至少4隻「露脊鼠海豚」於金門沙灘上死亡。

海巡署獲報後到場，確認死亡鯨豚品種為「露脊鼠海豚」,馬上通報金門縣水試所及金門野保協會獸醫，相關單位將該鯨豚移置新湖漁港冰庫冰存等待解剖。

▲▼又一隻！金門沙灘驚見瀕危「露脊鼠海豚」擱淺亡　遺體眼珠掉出。（圖／縣議員董森堡服務處提供）

▲金門成功沙灘28日發現瀕危「露脊鼠海豚」的遺體。（圖／縣議員董森堡服務處提供）

金門縣水產試驗所表示，此海豚為「露脊鼠海豚」。有嚴重腐爛，無法判斷死因。屍體長寬量測（長約130公分、寬約50公分）。相關單位將該鯨豚移置新湖漁港冰庫冰存等待解剖。

▲▼又一隻！金門沙灘驚見瀕危「露脊鼠海豚」擱淺亡　遺體眼珠掉出。（圖／縣議員董森堡服務處提供）

▲▼海巡人員到達時發現死亡鯨豚品種為「露脊鼠海豚」。（圖／縣議員董森堡服務處提供，下同）

▲▼又一隻！金門沙灘驚見瀕危「露脊鼠海豚」擱淺亡　遺體眼珠掉出。（圖／縣議員董森堡服務處提供）

金門岸巡隊表示，鯨豚都屬保育類動物，民眾若遇到鯨豚攔淺，可撥打「118」免費報案專線，海巡署會在第1時間前往救援。

據了解，金門縣金湖鎮峰上灣、金沙鎮田埔及狗嶼灣岸際於2月18、19、23日都有發現過「窄脊露脊鼠海豚」的遺體，但死因不明。窄脊露脊鼠海豚是瀕危物種，喜歡在淺水環境棲息，非常容易受到人類活動影響。

▲▼又一隻！金門沙灘驚見瀕危「露脊鼠海豚」擱淺亡　遺體眼珠掉出。（圖／縣議員董森堡服務處提供）

▲▼又一隻！金門沙灘驚見瀕危「露脊鼠海豚」擱淺亡　遺體眼珠掉出。（圖／縣議員董森堡服務處提供）

▲▼又一隻！金門沙灘驚見瀕危「露脊鼠海豚」擱淺亡　遺體眼珠掉出。（圖／縣議員董森堡服務處提供）

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