竹市生命園區閒置空地開闢停車場　預計9月完工

▲新竹市政府秘書長張治祥視察生命園區成德路與成德一街口閒置空地。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

為紓解新竹市民對停車位的急迫需求，市府積極執行各項解決方案，闢建停車場即是一項重要工程。新竹市政府秘書長張治祥昨(26)日在民政處長嚴翊琦及交通處長倪茂榮陪同下與市議員陳啟源、陳治雄及陳建名等民意代表，共同視察生命園區成德路與成德一街口閒置空地。市府表示，將儘速開闢閒置空地為停車場，以紓解生命園區及周邊里民停車需求。

張治祥表示，生命園區平日車位足夠，但每逢喪葬吉日往往一位難求，在地方多位仕紳陳情盼將成德路與成德一街口旁閒置空地作為停車場使用，經市府會勘後，已責成交通處儘速開闢閒置空地為停車場。

民政處長嚴翊琦表示，該空地因長期遭民眾棄置垃圾及占用，已於出入口施作阻隔設施，並定期派員巡檢，確保場地環境整潔，後續將與交通處合作開闢停車場，紓解當地停車需求。

交通處長倪茂榮表示，生命園區停車場平均停車率僅有4-5成，惟遇喪葬吉日停車位供不應求，差異甚大。為紓解停車需求，將開闢空地為停車場，完成後比照生命園區停車場實施收費，每小時20元，提高停車周轉率、避免遭長期占用。

倪處長補充說明，該停車場目前規劃設計中，預計6月公告招標、7月開工、9月完工啟用，總經費200萬元，屆時計可提供小客車停車位39位。

新竹市議員陳啟源、陳治雄及陳建名等民意代表昨(26)日也到場關心停車場開闢情形，並建議成德路與成德二街增設行人穿越道線，以維護行人路口安全，交通處也將納入評估改善。