千古英雄岳武穆王920週年聖誕　忠義精神永流傳

▲新竹市副市長蔡麗清帶領同仁前往岳武穆王殿上香。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

每年農曆2月15日是民族英雄岳飛聖誕，新竹市副市長蔡麗清昨（5）日下午代表市長高虹安，帶領市府同仁一同前往新竹關帝廟內的岳武穆王殿上香，並遵循古禮行六獻禮：獻花、爵、果、壽麵、壽桃、財帛，且虔誠恭讀祝文提前向民族英雄岳武穆王恭賀聖誕千秋。

今日蔡麗清在關帝廟主委江雲水、台北市岳氏宗親會理事長岳永文、民政處處長嚴翊琦陪同下，擔任暖壽典禮主祭者，依循古禮向岳武穆王上香祝壽，行六獻禮並恭讀祝夀文疏，祈求岳武穆王保佑國家國泰民安、風調雨順、市民平安健康。

蔡麗清表示，今年為岳武穆王920週年聖誕，岳武穆王為人清廉、忠義，是家喻戶曉的民族英雄，其盡忠報國的故事，近千年來流傳不已。他侍母至孝、感念師恩、忠義為國、公而忘私，而又戰無不勝、攻無不取，有大將的風操，更有政治家的遠略。

蔡麗清更引述岳王千古名言「文臣不貪財，武臣不畏死，天下太平矣」，期盼公部門同仁都能效法岳飛愛國忠義精神，持續為社會國家服務奉獻。

她也感謝關帝廟對於新竹市文化傳承與社會公益貢獻，江雲水主委投入數十年心力，收購私娼寮土地，將其改建為關帝廟忠義圖書館，完成將風化區變成文化區的艱難任務，希望江主委能夠持續協助市府投入文化傳承及社會公益工作。

關帝廟主委江雲水指出，關帝廟在建廟200週年慶典時（民國66年10月24日），為倡導效法「精忠報國」之精神，於正殿前迎入岳武穆神像加祀，此後每年岳武穆王聖誕都會隆重舉辦壽誕儀式。

關帝廟對於新竹市文化傳承及社會公益貢獻，經常發放公益慈善救濟白米、成立忠義圖書館開放學童使用、頒發獎助學金等救濟貧困、弱勢家庭，常年舉辦發放救濟米、幸福油飯等各項公益活動，照護清寒及弱勢團體，副市長蔡麗清特地向江雲水主委表達誠摯感謝。