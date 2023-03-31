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竹市「動員、戰綜、災防」三合一聯合運作　守護家園安全

▲高虹安主持「全民防衛動員、戰綜、災防會報」會議。（圖／新竹市政府提供）

▲高虹安主持「全民防衛動員、戰綜、災防會報」會議。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

新竹市政府今(31)日召開112年第1次定期「全民防衛動員、戰綜、災防會報」會議，由會報召集人新竹市長高虹安親自主持，行政院動員會報、行政院災防辦公室、市府各局處、各區公所、公民營機構及軍方代表共同與會。高虹安表示，結合全民動員，共同守護國家安全。

民政處說明，會議首先將「112年兵役節本市榮獲績優役政縣市」及「本市榮獲全民戰力綜合協調會報獲縣市級會報評比第一名獎牌」獻給市長高虹安。同時，市長高虹安親頒新任委員聘書及頒發「111年後備軍人資料清查績優役政單位北區區公所」。

「離災優於防災，防災重於救災」高虹安表示，防救災工作有賴於整合資源，也必須結合中央共同努力執行，達到人人都有災害防救及全民國防的憂患意識及觀念，從平時就應熟悉相關程序、掌握物力及人力資源、充實救援技能與應用災防知識。

高虹安表示，新竹市是科技城，將在4月27日全民防衛動員暨災害防救民安9號演習進行實兵演練，展現本市數位科技防災。展示全國首創「5G專網結合可移動衛星之數位韌性通訊系統」，打造救災零時差、通訊無死角的專用通信網路，讓災害損失降低、搶救時間縮短及減少救災單位橫向聯繫時間，並加入無人機應用觀測災情，掌握即時全市狀況。

「警力及軍力有限、民力無窮」市長高虹安指出，感謝中央協助及各地方單位的共同努力，透過「全民防衛動員機制」結合各單位資源盤整，隨時做好萬全準備，提升保障市民的安全，為新竹市打造幸福安全的城市。

民政處表示，因梅雨及颱風季將近，本次會議即以發布豪大雨特報而發生致災性降雨情形，前進指揮所的開設、災民的疏散撤離、民宅及地下道淹水的救援處置等，各相關局處和單位全力配合並整合資源協力合作，強化應變處置能力，建構完備「全民防衛動員機制」，確保人民生命、財產與家園安全。

民政處長嚴翊琦表示，建立三會報聯合運作，為強化聯合指揮、協調分工、緊急應變等機制功能，以利資源共用，落實平時支援災害救援，戰時滿足軍事作戰需求，達到平戰相容、軍民結合之目標，上半年度以災防演練為主，下半年度以戰綜演練為主。

他指出，三區公所都有結合里鄰長辦理災情及疏散撤離演練，培植社區防災、救災意識，期能強化防救災應變處置，預先做好各項準備，重視公共安全與消防，將可達到「避災、防災、減災、消災」的成效。

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