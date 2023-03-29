高虹安赴忠靈祠追悼國軍先烈　向烈士表崇高敬意

▲新竹市市長高虹安擔任主祭。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

清明節前夕，為向國軍陣亡將士及先烈表達追思，新竹市112年春祭陣亡將士暨公殞官兵追悼會，今（29）日在新竹市軍人忠靈祠舉行，由新竹市市長高虹安擔任主祭，多位議員致祭，地區各駐軍部隊官兵、各機關團體代表及先烈遺族都應邀參加，典禮莊嚴肅穆。

高虹安表示，感謝國軍先烈保家衛國，為國捐軀，竹市每年329青年節及93軍人節，皆會辦理祭祀忠靈儀式，除了表彰眾烈士們成仁取義的精神外，更對社會中敬軍愛國的風氣產生潛移默化的效果。此外，忠靈祠園區內設有兒童遊戲區及親山步道，周末常見兒童及家長來這享受親子時光，更有鄰近居民常去步道行走，讓園區與民眾的生活更加貼近。

新竹市政府民政處表示，位於明湖路上的新竹軍人忠靈祠，主要安置過世的英勇軍人或具榮民身份的退伍軍人，近年市府積極改善忠靈祠設施及維護周邊環境，包含設置無障礙電梯及樓梯升降椅，讓老人家方便上樓探望家人；開放夫妻同櫃，讓父母能團圓，圓滿家人的心願。近年塔位數逐漸遞減，本府已向內政部役政署爭取250萬元預計新增近800個塔位，以供未來市民更多需求。

今日一早許多先烈遺族帶著鮮花祭品前來弔祭，共同追思緬懷，褒揚英烈忠魂。其中，年事已高的王老先生從不缺席每年春祭追悼會，他說，非常感謝市府於忠靈祠設置樓梯升降椅，讓他方便上樓探望老父，市府的用心，民眾都能感受到。

民政處處長嚴翊琦說明，清明連假期間祭祀人潮眾多，忠靈祠全年無休均有開放，民眾亦能於非假日期間前往祭祀，以分流人潮。