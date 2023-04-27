交往7年不AA「他慘變窮光蛋」　女友失業狂出國！真相哭了

▲交往開銷都由原PO全買單，女友反而存了一筆錢。（圖／非新聞當事人／ETtoday資料照）

網搜小組／劉維榛報導

「女朋友不等於老婆！」一名男網友表示，交往7年以來，約會開銷都由原PO霸氣負擔，而分手的前一年，女友離職不工作，還常常與閨蜜出國旅行，卻沒有錢繳3萬元保費，後來原PO心軟幫繳，女友又突然要出國14天，氣得他心死分手。如今原PO感嘆這就是「男生交往期間不AA的下場！」

一名男網友在Dcard血淚勸世「男生交往期間不AA的下場」，他透露，退伍後就找到中科的工作，且收入還不錯，後來經朋友認識女友，交往期間所有花費都由原PO買單，而女友偶爾會出飲料錢，一轉眼7年過去，「直到分手後...我才徹底醒悟！」

[廣告]請繼續往下閱讀...

原PO感嘆，交往這7年幾乎沒存到錢，分手後秒認清現實，「自己有多盤！」壓垮原PO最一根稻草是，女友辭職1年，完全不積極找工作，反而跟閨蜜狂出國旅遊，卻沒錢付3萬保費，原PO心軟支付後，殊不知女友又要跟閨蜜去峇厘島14天，兩人為此大吵一架而分手。

分手一陣子後，原PO從友人口中得知，前女友在約會期間沒什麼開銷，「因此幾年下來存了一筆不少的錢，所以吃喝玩樂時，根本不怕沒錢！」一番話讓原PO感到格外諷刺，「我根本沒存到什麼錢...也錯過了許多投資的機會！」

對此，原PO心痛淚勸，「男人如果不是富二代的話就AA制吧！不見得一定說要很徹底的AA制，但是一定要雙方都有相對支出。」最後原PO也重覆三遍，「女朋友不等於老婆」，寧願等結婚後，再用這些資源讓另一半過好日子。

底下網友熱議，「我男友跟你一樣，養了前女友8年才擺脫，所以我蠻能理解你的苦楚」、「居然7年才清醒，既然是個平凡人，為何不一開始就找願意AA的女友」、「沒錢就不要打腫臉充胖子，你是真的盤，但一個願打一個願挨，女友老婆都一樣，有多少能力做多少事」、「錢都花光了，人還跟別人跑了就是這個概念，辛苦你了幫QQ」。

▼原PO慘變窮光蛋。（示意圖／記者劉維榛攝）

