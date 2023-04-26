老公進浴室「洗2小時不出來」！人妻闖進去尷尬了

▲老公洗澡最高紀錄2小時才出來。（示意圖／記者劉維榛攝）

網搜小組／劉維榛報導

「有人的老公洗澡也這麼久嗎？」一名人妻表示，每次老公一進浴室，彷彿穿梭時空般，以前洗40分鐘，如今最高紀錄要洗2小時。某天原PO終於忍不住，直接開門看老公在摸什麼，結果當下尷尬一幕讓原PO噴笑。文章曝光後，網友笑虧「就一種放鬆的方式，已經不單純算洗澡了！」

一名女網友在Dcard透露，還在交往時期，就知道老公洗澡有點久，進去一次要30至40分鐘才出來，而原PO也早已習慣。不料結婚生孩後更誇張，讓原PO驚呼「直接不客氣的洗到1個多小時，最久紀錄快2個小時！」

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直到某天原PO終於忍不住了，開門闖進去查看，「想看他到底在幹嘛？」結果映入眼簾的畫面傻眼了，只見老公閉著雙眼，彷彿在拍廣告般，正享受著蓮蓬頭帶給他熱水沖洗的爽感，當下原PO實在是哭笑不得。

文章曝光後，全場網友笑歪回應，「熱水器廣告蠻適合找你老公拍的」、「男生可能先坐在馬桶玩遊戲半小時」、「用屁股想都知道是在浴室打手槍」、「啊就真的很爽咩」、「就一種放鬆的方式，已經不單純算洗澡了」。

也有人妻分享類似經歷，「從交往到結婚，我老公洗澡前一定會先悠哉滑手機邊大便，他大便+洗澡也是40分鐘至1小時，這是他放鬆時間，我不會干涉」。