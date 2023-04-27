三立爆家變鬧上法院！海董遺孀怒控「8文件交出來」...判決出爐

▲三立媒體集團董事長林崑海（海董）去年去世後，由妻舅張榮華繼任董事長，卻意外掀起家變。（資料圖／三立提供）

記者黃宥寧／台北報導

姊弟撕破臉對簿公堂？政媒兩棲人稱「海董」的三立電視台董事長林崑海去年罹癌病逝後，由妻舅張榮華任董事長，林的長子接董事，然而同年其遺孀張秀卻向三立電視台提出交付帳冊告訴，龐大事業體意外掀起家變。法院開庭時，雙方對請求文件調閱範圍等未達成共識，士林地院今（27日）做出宣判。

張秀主張，自己是三立電視台股東兼董事，並經董事會選任為副董事長，但三立竟否認她是副董事長，甚至拒絕提供以下8項文件：（蘇麗投資股份有限公司，代表人為張榮華，其妻名為蘇麗媚）

三立從2004年起至今歷次改選董、監事股東會議事錄、2004年起歷次改選董事長、副董事長的董事會議事錄、2019年出售三立影城普通股給蘇麗投資股份有限公司契約書、三立與蘇麗投資公司業務往來資料、三立2022年11月底止積欠金融機關的貸款餘額明細及各貸款契約書、三立2022年5月11日董事會通過高達新台幣55億的銀行貸款額度申請案、三立與蘇麗投資公司的「108年交易三立影城普通股」以及「109年借款」案的簽核資料，共8類資料，並請求，三立電視台應將請求文件放置在公司董事會辦公室，供她及委任律師、會計師查閱、抄錄及影印。

三立電視台抗辯說，張女於2004年3月30日經選任為三立電視台副董事長，任期到2005年6月2日屆至，依2005年7月12日召開的董事會議紀錄，張並未重新選任為三立電視台副董事長，因此不具備副董事長身分。

然而，三立電視台也曾通知張女可在董事會開會期間閱覽其要求文件，但張女並未出席，可知張女此部分請求並無必要性，三立也提出財務報表給張女，無須另行提出要求文件，請求駁回告訴。

法官經查，張女為三立電視台股東兼董事，雖未選任副董事長，根據公司法第109條第1、2項、第218條第1、2項、第229條，有限公司不執行業務股東，得隨時向執行業務董事質詢公司營業情形，查閱財產文件、帳簿、表冊規定，因此張女為了解三立電視台營運狀況，可得查閱公司財產文件、帳簿、表冊，此法也是為保護股東權益，避免董事任意操控公司。

因此，張秀基於公司法法理所賦予的董事資訊請求權，請求三立電視台應將她提出的8項文件放置公司董事會辦公室，供她及她委任律師、會計師查閱、抄錄及影印，為有理由，應予准許。全案可上訴。

三立電視台前身是1983年5月成立三立影視，以自製及代理發行電視節目錄影帶起家，是林崑海家族事業，1993年跨跨入有線電視頻道經營，更取名「三立」，也是取林崑海、張秀（林崑海妻）、張榮華（張秀胞弟）如三足鼎立意思，如今判決出爐，透過張秀要求的資料，更應證外界傳出兩派角力嚴重。

嚴重的時任執行副總的蘇麗媚（時任總經理張榮華妻子），以及業務部高層和林崑海關係密切的陳斯維（張秀的兒子）雙雙「被離職」，才讓事情暫告一段落。