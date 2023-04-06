說好給資遣費…翻臉誣曠職！　員工怒吉「繼光香香雞」贏了

▲蔡姓員工告上前公司「繼光香香雞」，求償43萬餘元，法官判決揭曉。（圖／資料照）



記者蔡怡萍／台中報導

一名在台中「繼光香香雞」工作的蔡姓男子，2021年時新冠疫情爆發後，配合公司調整工時，甚至開始放起無薪假，蔡與公司協議資遣離職後，接著卻收到公司的存證信函指他「無正當理由曠職」，拒絕發資遣費，蔡男憤而提告「香繼光股份有限公司」求償，以及貶損他人格的精神撫慰金共計43萬6275元，法院審理後，判准資遣費部分可得9萬4136元，可上訴。

判決指出，蔡男自2017年5月起受僱於香繼光公司，月平均工資4萬1千元，而2021年5月本土新冠疫情爆發，雙方簽訂「勞雇雙方協商減少工時協議書」，約定至同年8月底配合公司調整工作時間與方式，但蔡男因收入減少、為了養家活口，7月中向公司協議以資遣方式終止勞動契約，最後工作日到8月10日。

蔡男表示，前公司在同年8月19日，突然以他無正當理由連續曠工3日、或1個月內曠工達6日為由解雇，改口不發資遣費，蔡男不滿除告前公司積欠資遣費外，還有預告期間的一個月工資、全勤獎金、某些月份的工資差額，以及在訴訟中以不實言論貶損他名譽與人格的精神撫慰金30萬，合計43萬6千餘元。

香繼光公司回應，在2021年新冠疫情嚴峻時，有經蔡男同意縮減工時至同年6月底，7月8日更通知所有員工可不減班休息，蔡男並不會因工作減少受到損害，就不能依勞基法規定主張資遣費。

法院檢視雙方簽訂契約，蔡男於6月開始採每月6日無薪假，薪資減為3萬1千餘元，持續至8月底，但蔡男中間因其他規劃，與公司約定做到8月10日，依規定計算資遣費後應為8萬6556元，加上蔡男其他月份的工資差額，判准獲賠9萬4136元；精神撫慰金部分，法官認為香繼光公司只在訴訟書狀上提出觀點，沒有散布於眾，並非攻擊蔡男，這部分判蔡敗訴。全案可上訴。