國道塞車！他「偷吃步」超車下交流道　掰身體不舒服...法官打臉

▲屏東地方法院判紀姓男子敗訴，仍要繳交罰款。（圖／資料照）

記者陳崑福／屏東報導

紀姓男子駕駛自小客貨車行駛國道8號要下新市交流道時，遇到前方塞車，竟從側方行駛離開交流道，被檢舉開單告發處罰3000元，他以遇交通尖峰時段，突感呼吸困難引發交通事故為由，主張撤銷該罰單。屏東地方法院審理，認汽車駕駛人患病影響安全駕駛，根本不該駕車，駁回他的告訴，仍要繳交罰單。

法院資料指出，紀姓男子駕駛自用小客貨車於2021年7月5日7時40分許，於國道8號西向9.5公里(新市交流道)，因有「行駛高速公路違規超車」違規情事，遭民眾檢舉，警方開單告發處罰3000元，記違規點數1點。

紀男辯稱，自己當時身體狀況並不是很好，當年就曾多家醫院就診過；當日行經國道8號，適逢交通尖峰時段，突感身體不適、呼吸困難因正值交通塞車，眼看前方車輛遲遲不前，為免造成交通事故，釀成更大的交通事故，故從側方行駛下交流道，他主張緊急避難才違規，並提出多家醫院證明文件，主張撤銷該處分。

法官審理，道路交通安全規則第114條第4款「汽車駕駛人有下列情形之一者，不得駕車：四、患病影響安全駕駛。」是駕駛人對於己身身體狀況是否適宜駕車上路，具有判斷之責任，明知身體不適即不應駕車，而非以此做為違規之理由，駁回該訴訟。