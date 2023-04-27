佑民醫院feat.敏惠醫專簽約推產學合作　助學生培養專業銜接社會

▲佑民醫院與敏惠醫護管理專科學校簽署產學合作備忘錄。（圖／草屯佑民醫院提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

南投縣草屯鎮佑民醫院與台南市敏惠醫專26日簽約，啟動該校「護理科同學展翅計劃」，推動學校與醫療院所產學合作，人才共育，佑民醫院院長王斯弘昨天親自南下前往敏惠護專，與敏惠醫專校長葉至誠共同舉行簽約儀式，全校師生代表也共同見證。

校方指出，敏惠醫專有近一甲子的辦學歷史，學生多來自中、彰、投、雲、嘉、南等地區，也積極與優質醫療院所攜手人才培育，以「學習在敏惠，服務在家鄉」為目標，希望讓「青年有未來，醫院有人才，社會有發展」；而佑民醫院專注發展急重症醫療領域，守護南投草屯地區民眾健康，近年也不斷提升當地社區整體醫療品質，特別是腦中風、心肌梗塞緊急重症，建立24小時急救綠色隧道快速通關。

王斯弘表示，佑民醫院本次與敏惠醫專建立護理深度合作模式，提供生活獎學金及住宿機制，減輕家長負擔，安心就學、就業，發展學生與護理實習與臨床選習的產學合作特色，讓就讀護理的南投子弟，可以返鄉投入護理急重症照護工作。





葉至誠認為，本次與佑民醫院的實習就業合作，特別引介優質臨床師資的支持，可將學校的學理培育銜接醫療現場的實務訓練，提升學升們臨床技能的深度廣度，以呼應社會發展需要，同時激發青年學習熱情、務實致用，幫助其獲得就業保證、深耕專業。