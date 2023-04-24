失聯移工欠百萬醫藥費險淪人球　移民署、南投縣府伸援手

▲南投縣社會勞動處派員前往探視朱姓失聯移工。（圖／記者高堂堯翻攝，下同）

記者高堂堯／南投報導

越南籍的朱姓失聯移工月前因大腦動脈瘤破裂昏倒，被友人丟包在草屯佑民醫院，經院方緊急手術後保命，不過有左側肢體無力後遺症、尚須復健治療，住院月餘更積欠高達120萬醫藥費、無力償還，目前暫時由移民署協助出院安置；南投縣社會及勞動處指出，後續會尋求民間資源來協助醫療費用並提供翻譯協助及關懷訪視，希望能讓朱男圓滿返鄉。

南投縣社勞處勞青科長林洧仕今天上午帶同越南諮詢員丁氏讓、印尼諮詢員黃美瑛前往南投市育樂街的安置場所，對朱男進行訪視關懷，並協助翻譯溝通協助生活所需；眾人除了關心朱男的身體復原狀況，現場也以臉書直播的方式，讓遠在越南的家人在線上觀看他的現況，也讓親人可以暫時安心。

林洧仕指出，30歲的朱男去年4月來台，於苗栗縣某間五金工廠工作，但不到一年就逃逸失聯，輾轉來到南投縣，因突發腦出血而住院動刀治療；他上周接獲專勤隊通報，隨即請丁氏讓建立與院方聯繫管道，也透過院方社工師了解朱姓移工積欠醫療費用約120萬、無人擔保支付，並出席佑民醫院日前召開的專勤隊、縣府三方討論會議。

移民署南投專勤隊先於22日派員偕同官心協會理事長官宸誼到院，為朱男辦理出院，並協助他安置，暫由官女照護，專勤隊將協助開立適航證明，辦理後續出境事宜。

林洧仕說明，非法移工的安置及遣送作業依法由移民署專勤隊則負責，縣府業務雖為針對合法移工辦理相關服務，但對於非法移工的傷病醫療，仍基於人道立場可以提供關懷訪視與協助，並聯繫越南同鄉團體、民間善心團體及越南辦事處資源協助，目前有武英桃女士以個人名義作為朱男的擔保人、桃園市市新住民關懷協會理事長陳氏花等越南同鄉團體進行募款協助，協助支付積欠醫療費用。