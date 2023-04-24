失聯移工積欠醫藥費　醫院找越南辦事處幫忙…對方竟冷回這句

▲南投縣社會勞動處派員前往探視朱姓失聯移工。（圖／記者高堂堯翻攝，下同）

記者高堂堯／南投報導

越南籍朱姓失聯移工月前因大腦動脈瘤破裂昏倒，被友人丟包在草屯佑民醫院，經院方緊急手術後保命，不過有左側肢體無力後遺症、尚須復健治療，住院月餘更積欠高達120萬醫藥費、無力償還，院方多方聯繫相關單位卻一度遭「已讀不回」，目前暫時由移民署協助出院安置、南投縣政府提供生活訪視協助、媒合民間資源清繳欠費；縣長許淑華表示，未來除要建立支援網絡，也將向中央反映進行立法，保障移工人權。

南投縣政府24日召開縣務會議，縣府社勞處長林志忠針對這起移工險淪人球案提出說明，因朱男為非法逃逸外籍移工，權責機關無法認定，但基於人道立場，對其傷病醫療仍會提供關懷訪視，並協助聯繫越南同鄉團體及越南辦事處等資源來協助，目前該名移工已出院，縣府後續也會繼續尋求民間善心團體等資源，來協助其償還醫療費用，並提供翻譯協助及關懷訪視，讓他可以順利出境遣返回越南。

社勞處無奈透露，佑民醫院曾試圖請越南辦事處幫助該國移工，卻始終聯繫不上，爾後才透過該處的越南籍翻譯協助找到越南辦事處勞工組組長，並在第一次協調會中由該院院長直接與越南辦事處對話、同仁協助翻譯；院方表示要開記者會並突顯越南辦事處不關心自家人的情形，越南辦事處竟冷漠表示「尊重院方態度」，並表示對於非法移工已逃逸已違法無法提供協助。

許淑華表示，台灣非法逃逸外勞人數近8萬人，已是全國性的問題，國際人權團體對台灣移工人權的評價亦不佳，呼籲政府應該要重視移工人權的保障，尤其逃逸外勞所衍伸的各種問題，幫括這次發生在南投的積欠醫院醫療費用事件，未來一定還會在發生，希望能獲得中央政府重視。





許淑華說，地方政府能做的就是移工的短期安置和資源的協助，長遠之計仍需透過立法院修法來補強這些漏洞；她將責由社會及勞動處收集相關資料及意見，研議因應措施，透過縣籍立委提案反映給中央單位，透過立法來解決相關問題。



另外，許淑華也請社勞處建立逃逸外籍移工的處理流程和因應做法，並盤點縣內社福資源，尋求NGO團體資源的加入與協助，建構資源連結網絡，才能及時因應，進行人道關懷協助，保障移工權益。