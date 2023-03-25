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iPhone備忘錄一「隱藏功能」超強大！果粉實測完崩潰：白花好多錢

▲▼iPhone14 Pro,蘋果,Apple（圖／記者劉維榛攝）

▲iPhone內建許多實用的功能，操作起來也相當方便。（示意圖／記者劉維榛攝）

記者柯振中／綜合報導

iPhone手機擁有許多忠實用戶，不少果粉換新機後都能使用數年。不過，近日一名網友在網路上詢問iPhone的隱藏功能，意外釣出內行人分享的「備忘錄隱藏功能」，超實用的功能曝光後，立即讓不少人嗨翻。

大陸知名博主「神奇海螺」在微博上發文，希望粉絲能夠提供iPhone手機的實用功能，「有什麼功能是你用了很久才知道了？」

貼文引發討論後，立即有人回應，iPhone的手機備忘錄裡有個相機的標示，點選以後可以在備忘錄裡直接掃描文件，不但能夠直接掃描整個畫面，還會自動轉成PDF檔，拍出來的圖片也比直接拍照乾淨，相當實用。

▲▼iPhone的備忘錄擁有掃描的功能，用起來十分方便。（圖／記者柯振中攝）

▲▼iPhone的備忘錄擁有掃描的功能，用起來十分方便，掃描完的圖片還能轉成PDF檔。（圖／記者柯振中攝）

▲▼iPhone的備忘錄擁有掃描的功能，用起來十分方便。（圖／記者柯振中攝）

實際經過測試以後，可以發現這項功能能夠幫忙掃描圖檔，並自動裁去周邊範圍，保留下乾淨的圖檔，圖片與直接拍照相比也明亮、清晰了許多，拿來開會、上課作筆記相當好用。

▼與直接拍攝的照片相比，掃描的圖片顯得乾淨明亮，且會自動裁切，不必再手動截圖。（圖／記者柯振中攝）

▲▼iPhone的備忘錄擁有掃描的功能，用起來十分方便。（圖／記者柯振中攝）

不少網友實測完以後，也崩潰出言哀號，「為什麼我還要花錢買掃描會員」、「早看到啊！我還下載什麼全能掃描王」、「真的很好用，掃出來就直接是PDF，準備材料掃描件太方便了」、「真的！還能轉成PDF超級方便」、「掃出來要打印（影印）的話，可以調成黑白色更清晰」、「白買掃描會員了」、「這個確實超級好用！」

 

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