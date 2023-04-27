徐巧芯稱對民進黨「趕盡殺絕」　許淑華：慈悲沒有敵人

▲民進黨市議員許淑華。（圖／記者林敬旻攝）



記者陳家祥／台北報導

台北市松山信義立委選舉開打，國民黨議員徐巧芯26日受訪時說要對民進黨「趕盡殺絕」，引發討論。對此，對手、民進黨議員許淑華回應，慈悲沒有敵人，在政黨之上，大家都是深愛這個國家的台灣人，也許選戰有輸贏，但人民永遠該是最大的贏家，「我仍然會用更多的政績跟選民服務，堅定地爭取松山信義更多選民支持」。

許淑華首先恭喜徐巧芯，正式被國民黨提名；但她也表示，替徐感難過，她稱要對「民進黨趕盡殺絕」。許說，聽到轉述的時候，她先是詫異，「為什麼一個30多歲的女生，人生也算相對順遂，是有什麼樣的仇恨在她心中萌芽，令她輕易地說出要將他人『趕盡殺絕』？這是她真心的仇恨，還是為了激起部分激進人士騷動的政治算計的話語？」她深思了許久，至今沒有答案。

許淑華說，思考之餘，除了不解，更為她感到難過，也許，徐巧芯在政治與人生上的前輩們，未曾真正讓她明瞭，「慈悲沒有敵人」，這句聖嚴法師生前的智慧之語。

許淑華表示，政治路上宛如修羅道，選舉過程往往盡是攻伐。但選戰的激情過後，大家不都是帶著選民的託付，全力為松信付出嗎？難道會因為部分民眾沒有投自己，而對他們怒目相向嗎？不會，不能，更不必要。

許淑華說，她踏入政壇17年，深深知道政治是不斷交心與說服的過程。她33歲時踏入這個當時所有人都認為是鐵桿深藍的選區，起初也是篳路藍縷，但17年來相信認真經營與用心服務，一件件服務認真的做、踏實的做，無論任何立場的民眾，都被我的認真所感動。

「所以我今天才能有機會站在這裡，代表我所屬的政黨，挑戰國會殿堂，為松信爭取更多資源。」許淑華說，而願意支持她的，遠遠不只有政黨的支持者，更多的是將這17年來日復一日的努力看在眼裡的支持者。

許淑華說，她當然希望自己能贏得這場選戰，但也希望對手即便落敗還是能活得好好的，身體健康、家庭幸福，「我們在不同的陣營、不同的立場，繼續競爭也繼續為民服務」。

許淑華表示，她沒有辦法輕易的如巧芯議員那樣說出要「殺神殺佛」、要對民進黨「趕盡殺絕」的仇恨話語，因為我知道，在政黨之上，大家都是深愛這個國家的台灣人，也許選戰有輸贏，但人民永遠該是最大的贏家，「我仍然會用更多的政績跟選民服務，堅定地爭取松山信義更多選民支持」。

許淑華說，選戰開始了，她希望告訴巧芯，「慈悲沒有敵人，仇恨難生希望。良性競爭才是民主的坦途。我相信理性與希望，總能勝過仇恨」。