跟進巴西！　南美第二大經濟體阿根廷使用人民幣結算大陸進口商品

▲阿根廷2022年通貨膨脹率達94.8％。（圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

巴西總統魯拉訪問大陸前，拋出雙方達成協議以本幣進行貿易清算，成為南美洲首個與大陸在貿易上去美元化的國家。南美洲第二大經濟體阿根廷在當地時間27日跟進宣布，將停止使用美元來支付從大陸進口的商品，轉而使用人民幣結算。

▲阿根廷跟進巴西，與大陸貿易使用本幣結算。（圖／CFP）

《央視》報導，阿根廷經濟部長馬薩表示，阿根廷將於本（4）月使用人民幣支付價值相當於大約10.4億美元的中國進口商品。使用人民幣可以加快阿根廷未來幾個月的中國商品進口節奏，相關授權的效率將更高。

馬薩指出，大陸向來支持阿根廷捍衛自己的經濟主權，使用人民幣結算使阿根廷擁有更大的經濟自由，賦予阿根廷中央銀行更強大的營運能力，「針對市場上一些認為阿根廷沒有經濟實力的投機者來說，這一政策是對他們的回應。」

▲美元與阿根廷披索。（圖／CFP）

對於馬薩口中提到的「投機者」，主要以近期不斷做空阿根廷披索兌換美元匯率的人，在一段時間內，阿根廷農業發展不順暢，通膨問題持續，部份投資者認為阿根廷經濟發展走向疲弱，進而拋售阿根廷披索，導致其快速貶值，民眾大量兌換美元，使得阿根廷外儲失衡。

馬薩認為，美元在當地黑市匯率大幅上漲的情況下，人民幣是阿根廷可用的另一選擇，這也將成為阿根廷緩解進口公司營運出現危機的方式之一，之後也可成為與國際貨幣基金組織談判的籌碼。