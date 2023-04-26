重啟大巨蛋權利金議約？蔣萬安稱「持續溝通」　許淑華嘆：要有肩膀

▲台北市長蔣萬安。（圖／記者林敬旻攝）

記者袁茵／台北報導

前台北市長柯文哲任內，宣布大巨蛋權利金採包底抽成分潤，營收1000元，台北市可分到6元。民進黨台北市議員許淑華認為，柯市府議約金額太低，希望台北市長蔣萬安可在大巨蛋7月底拿使照前重啟議約；但只見蔣萬安不斷稱「會請體育局溝通」，使許淑華嘆了一口氣後提醒，「市長真的要有肩膀，好不好？」

蔣萬安26日下午在台北市議會針對第⼀次追加減預算案編製結果報告及備詢。許淑華表示，台北大巨蛋最後一次議約時間為2022年11月22日，當時預估營業收入總額0.6％計收，也就是遠雄賺1000元、北市拿6元，但若營收分潤沒超過比例的話，北市府1元都拿不到，使外界質疑要重啟議約。

▲台北市議員許淑華。（圖／記者林敬旻攝）

許淑華提及，蔣萬安市政報告上稱大巨蛋可在7月拿到使照，但她擔心遠雄拿到使照之後，倘若接下來要議約，對方恐怕不太理會市政府，「如果遠雄賺1000元，我們拿6元，這是合理的嗎？」

蔣萬安說明，經過幾次議約之後，確定以營業收入的0.6％計收，沒超過120％就是按照超過部分的1.0%計收，若超過120％則按照超過部分1.6％計收，「當時溝通過程是用營業收入，不是營業淨利，也就是說不論營運有沒有賺錢，簡單來說只要有營業收入就可收成數⋯」

面對蔣萬安未回應問題，許淑華直言「我都知道！」但因為外界認為過低，所以具體要求大巨蛋在7月拿到使照前，要在6月左右重啟議約。蔣萬安回答，「我們目標是希望7月底拿到使照，先以工程為主，議約部分持續⋯」

許淑華聽聞蔣萬安回應後直接打斷，認為應該可以雙管齊下，倘若遠雄拿到使用執照，怎麼會再談重啟議約？但蔣萬安仍不斷說「會持續溝通」、「我請體育局先了解、跟對方溝通」、「我請體育局去了解，積極跟對方溝通」、「體育局會去溝通」，一旁的體育局長王泓翔也補充道「我們會來努力溝通啦！以市民權益為最大考量」。

針對蔣萬安不斷說要讓體育局溝通，許淑華認為，「你這樣態度不夠堅定」，畢竟所有行政權都掌握在蔣萬安的手上，並嘆了一口氣後再酸「唉，市長真的要有肩膀啦！好不好？給市民承諾，才是對市民的交代。」

▲台北市長蔣萬安、副市長李四川、體育局長王泓翔。（圖／記者林敬旻攝）