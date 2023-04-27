見證泛舟歷史30年！秀姑巒溪遊客中心重建　大頭目雕像將拆除

▲▼隨著遊客中心重新改建，象徵該處地標的大頭目雕像也被拆除。（圖／東管處提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

觀光局東部國家風景區管理處為重建秀姑巒溪遊客中心，正進行相關拆除工程，其中位在遊客中心前，見證30多年來泛舟活動發展，也是許多花蓮人共同回憶的「大頭目」雕像，已於26日拆除。

位在花蓮縣瑞穗鄉的秀姑巒溪遊客中心，是秀姑巒溪泛舟活動起點，但因是35年以上老舊建築物，並經過多次地震受損，有漏水、結構安全、設施老舊、空間規劃不符使用等問題，在去年918大地震後因安全考量封閉。

東管處為提供安全、舒適及更多元的服務空間，於2000年起即啟動秀姑巒溪遊客中心重建的先期規劃作業，經與在地長達一年的溝通討論、需求訪談，包括2次說明會的公開討論，最終規劃設計新的秀姑巒溪泛舟遊客中心將為一棟一層、面積300坪的建物，空間包括遊客中心、辦公室、會議室、賣店、公廁、淋浴室等等。



而備受關注的大頭目雕像，東管處表示，其實際上是座水塔，因為老舊加上位在地震帶，多次的地震讓漏水狀況及結構安全問題難以解決；且經查找資料、詢問部落後發現，該雕像與在地文化無任何關聯性。經與地方多次討論後，決議拆除，未來將配合新建築物，另設置融合在地文化及特色的公共藝術，以代表秀姑巒溪泛舟活動，及瑞穗在地部落旅遊、觀光產業都將有新的風貌、新的發展。





秀姑巒溪遊客中心整體拆除工程預計8月完成，目前臨時公廁及安全圍籬都已設置完妥，泛舟活動及將於6月11日辦理的「2023秀姑巒溪泛舟鐵人三項競賽」均不受影響。

新建築物若順利取得建築執照，預計在2024年發包及動工興建，工期為一年。期望秀姑巒溪遊客中心完工後，將會是連結台九線、193縣道旅遊線，兼具水域遊憩、露營活動、單車旅遊、部落體驗、農產市集、休憩購物的新興遊憩區。