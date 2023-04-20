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睽違3年！秀姑巒溪泛舟三鐵6／11強勢回歸　參加就送耐磨防水袋

▲▼花蓮縣政府與東管處舉辦賽前記者會。（圖／記記者王兆麟翻攝，下同）

▲▼花蓮縣政府與東管處舉辦賽前記者會。（圖／記記者王兆麟翻攝，下同）

記者王兆麟 ／花蓮報導

受疫情影響停辦3年，秀姑巒溪泛舟鐵人三項競賽，將於6月11日早上6點30分於秀姑巒溪遊客中心再次鳴槍出發。19日東管處特於花蓮藍天麗池飯店舉辦「2023秀姑巒溪泛舟鐵人三項競賽」賽前記者會，花蓮縣長徐榛蔚與主辦單位及眾多貴賓誠摯邀請國內外鐵人三項好手踴躍報名參加，來到花蓮感受最熱血澎湃的夏天！

▲▼花蓮縣政府與東管處舉辦賽前記者會。（圖／記記者王兆麟翻攝，下同）

東管處處長記者會上致詞。

花蓮縣長徐榛蔚致詞提到，隨著疫情趨緩，國境跟著解封，全台各地重要大型活動紛紛強勢回歸，尤其花蓮以及台東兩縣，一路熱鬧到下半年，因此花蓮縣政府加碼推出「永續遊花蓮自由行獎勵方案」，住宿旅遊登錄抽特斯拉，歡迎國內外鐵人三項的好手來到花蓮參加秀姑巒溪泛舟鐵人三項競賽，同時領略花蓮自然及人文之美，還有機會抽電動汽車喔！

▲▼花蓮縣政府與東管處舉辦賽前記者會。（圖／記記者王兆麟翻攝，下同）

10L耐磨防水袋」卷口式的防水袋選手好禮，搭配賽事專屬配色與圖騰。

秀姑巒溪泛舟鐵人三項競賽，包括鐵人三項（泛舟+路跑+自行車）、鐵人兩項（泛舟+路跑）、一起接力的鐵三角（二或三人接力完成三項）外，今年還新增「純泛舟競賽組」，民眾可自行組隊參加（一艇8人），人數未達大會也會協助湊艇，鼓勵學生在投入人生下階段時，來參加泛舟當成一生必來體驗，作為成年禮最珍貴的回憶，一路由秀姑巒溪遊客中心泛舟到新長虹橋，透過團隊合作共同體驗泛舟競速的快感，並爭取獎金名次。

今年參加鐵人項目的選手好禮提供「10L耐磨防水袋」卷口式的防水袋，搭配賽事專屬配色與圖騰，讓選手泛舟時不用擔心隨身物品遇水損壞；競賽中也提供競賽中繼站─奇美部落出產的玉米爆爆（玉米餅），讓選手們能品嘗在地部落友善種植的玉米產出的零嘴，補充體力，另外提供單車租借服務及選手寄物服務，讓鐵人們更享受輕鬆便利的賽事服務。

▲▼花蓮縣政府與東管處舉辦賽前記者會。（圖／記記者王兆麟翻攝，下同）

2023秀姑巒溪泛舟鐵人三項競賽獎牌

此次東管處之泛舟活動結合花蓮縣政府觀光處，推出優惠商家帶狀活動，鼓勵來花蓮運動、旅遊，即可參加抽獎；另外，瑞穗鄉公所於泛舟活動前一日舉辦「穗樂市集」，邀請選手們賽前先來瑞穗鄉聽音樂、品嘗當地農特產品。

記者會上，主辦單位也特別邀請到經營YouTube頻道「旅遊真台灣」的Lena及Patrick，喜愛在台灣深度探索的二人，除分享先前來花東體驗及品嘗的美食，亦邀請全台愛運動的朋友一起來參加全台唯一的秀姑巒溪泛舟鐵人三項競賽。

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濶別秀姑巒溪泛舟三鐵回歸前夕穗樂市集防水袋

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