日男學生運動會「疊羅漢」摔地！頭撞同學膝蓋　2天後腦出血亡

▲死者生前曾參加學校組織的運動會，與同學疊羅漢，怎知2天後腦出血死亡。（示意圖／CFP）



記者王佩翊／編譯

日本一名男學生2016年在學校運動會的體操項目中，與同學一起疊羅漢，但2天後卻突然因為腦出血死亡。學生家屬認為兒子是在疊羅漢時，頭部遭受重擊，因此才會腦出血死亡，並向校方求償9600萬日幣（約新台幣2202萬元）。不過地方法院認為，無法確認學生頭部是否真的受到重擊以及與腦出血的因果關係，因此判決駁回。

根據《廣島電視台》、《時事通信社》報導，死者是曾經就讀於廣島大學附設三原中學的14歲國中三年級男學生，他2016年6月參加學校舉辦的運動會，並在體操表演項目中與同學一同疊羅漢。死者家屬指控，當時學生堆疊而成的人肉金字塔突然失去平衡倒塌，而位在第二層的死者則是在跌落時後腦勺遭到上層學生的膝蓋撞擊。

運動會的2天後，男學生因為腦出血死亡，家屬主張，孩子腦出血的原因正是疊羅漢所致，因此向校方提出訴訟，求償9600萬日幣（約新台幣2202萬元）。

廣島地方法院福山分部26日開庭審理此案，法官森實將人指出，雖然不能否定學生在疊羅漢過程中頭部受到撞擊的可能性，但無法認定是足以造成腦出血的劇烈撞擊，同時也不能確定疊羅漢與學生死亡之間的因果關係。法官認為，腦出血的原因是學生自身健康問題造成的可能性更大，因此判決駁回。

對於判決結果，家屬表示，未來將繼續和律師討論，再決定後續行動。不過法官也表示，雖然無法確認疊羅漢與學生死亡間的因果關係，但是仍然無法否定校方的確有疏失，只是不具有違法性而已。