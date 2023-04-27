尹錫悅布萊爾賓館接見馬斯克　力邀特斯拉在南韓設「超級工廠」

▲尹錫悅於美東時間26日在布萊爾賓館接見馬斯克。（圖／路透，下同）

記者羅翊宬／編譯

南韓總統尹錫悅於美東時間26日，在白宮布萊爾賓館（Blair House）接見特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk），雙方針對特斯拉號稱超級工廠的一條龍式電動汽車組裝工廠「千兆工廠」（Gigafactory）進行討論。尹錫悅邀請馬斯克赴韓投資設廠；馬斯克則表示，南韓一直是設廠的最佳候選地之一。

根據《韓聯社》，南韓總統辦公室經濟首席祕書官崔相穆發佈尹錫悅接見馬斯克的消息，他表示因應對方在尹錫悅訪美時的接見邀請，兩人於美東時間26日在布萊爾賓館會面。尹錫悅首先表示，南韓擁有最優秀的工業機器人和高級人才，是特斯拉投資設立「超級工廠」千兆工廠後能夠產生最高效率的國家。

尹錫悅接著承諾，「特斯拉若決定在南韓設廠投資，則南韓政府在設廠地點、人力資源、租稅等方面將積極提供協助」；他還將鼓勵特斯拉在南韓設立千兆工廠的宣傳冊親手交給馬斯克。

對此馬斯克表示，「對於在南韓投資設立千兆工廠一事，我很感興趣，而南韓同時也是我心目中優先設廠的候選國之一，未來我將有機會走訪韓國。」

兩人還提到了馬斯克所創辦的太空探索技術公司（SpaceX）。尹錫悅表示，「為了培育南韓的航太產業，我期盼能夠擴大和SpaceX之間的合作。期待在革新和挑戰的道路上，南韓企業能夠（和SpaceX）同行。」

►特斯拉擬在亞洲設超級工廠！馬斯克視訊尹錫悅：南韓是候選地之一