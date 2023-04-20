海巡執法也「大膽用槍」　《海岸巡防機關器械使用條例》修法初審通過

▲海委會主委管碧玲。（圖／海委會提供）



記者杜冠霖／台北報導

立法院內政委員會20日審議行政院提出的《海洋污染防治法》及《海岸巡防機關器械使用條例》修正草案，今完成初審，其中《海岸巡防機關器械使用條例》針對海上執法人員用槍時機，修正條文對照《警械使用條例》，明定海巡人員執勤時，為保障自身或他人生命、身體之危急情形，得不經鳴槍警告使用槍械逕行射擊。

針對《海洋污染防治法》，將「補助及獎勵海洋污染防治研究及技術開發」納入海洋污染防治基金用途等補充，以及罰則略作調整後，全案審竣，將送黨團協商；《海岸巡防機關器械使用條例》對於使用槍砲認定權責有所討論，並經全案審竣，逕付二讀。海委會感謝立法院內政委員會的協助，期望能速通過該二修正案並致力落實各項工作。

海委會表示，近年國際海事組織針對海洋污染防治議題有廣泛且深入討論，相關涉海規範實有必要反映國際趨勢及環境保護需求。《海洋污染防治法》現行條文共61條，修正草案共69條，除中央主管機關及權責變更等事項，本次修法重點包括充實財源、強化工具、公民參與及國際接軌等「四大目標」，以及「設置海污基金、強化污染的管理、全面提升罰則、建立吹哨者制度及接軌國際」五大主軸，以全面完備海洋環境維護法制。

海委會指出，《海岸巡防機關器械使用條例》之修正，除強化海巡機關執法規範及保障民眾權益外，更使海巡人員得據以依法使用器械，落實依法行政及提升施政效益。

現行條文共17條，修正草案共19條，本次修法重點包括「增加器械使用彈性」、「逕行射擊時機明確化」、「明確用砲認定權責」、「設立公正調查機制」、「器械賠償回歸國賠機制」等，讓海洋執法者合法行使公權力無後顧之憂，強化維護我國海域及海岸秩序、保護海洋環境的能力。

海委會表示，《海洋污染防治法》及《海岸巡防機關器械使用條例》修正草案今獲立法院內政委員會審竣，委員們並提醒海委會儘速研擬相關子法與配套措施等。

海委會主委管碧玲表示，特別感謝內政委員會召委及相關提案委員的建議與協助，海委會將依據草案內容，儘速完成子法與配套措施的研擬，以強化執法量能，落實海洋環境保護。

