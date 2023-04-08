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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

影／解放軍太原艦逼近台灣24浬　海軍、海巡「二對一」監控阻卻侵入

記者杜冠霖／台北報導

中國大陸5日宣布啟動為期3天的「台灣海峽中北部聯合巡航巡查專項行動」，將對兩岸直航貨船、作業船實施「登檢」，8日起至10日更展開環台軍演。對此，海委會8日公布巡航影片，並表示，海巡署配合國防部於第一時間展開部署，也與海軍採重層護衛部署，近距離監控共艦。

從海委會發布的影片顯示，今日下午3時海上監控共軍實況。影片中可以看到，我國海軍迪化艦擔當第一層護衛，海巡10079艇則在第二層護衛，並適時廣播警告共艦舷號131太原艦，阻卻其侵入我國24浬限制水域，而雙方距離還一度拉近到3浬以內，重層護衛強力監控。

海委會再度呼籲中共立即停止升高緊張情勢之行動，以維護區域和平。海委會重申，海委會及海巡署將秉持｢不畏懼、不迴避、不示弱｣的立場，堅定捍衛主權及國家安全。

海委會同時也指出，8日開始，中國大陸第二波騷擾啟動，東部戰區宣布將在「臺灣周邊」執行三天戰備警巡及演習，海巡署已於第一時間掌握相關資訊，並與國防部運用聯合情監偵手段全程掌握，目前已派遣各式巡防艦艇採取二對一協同扼控與應對，堅定捍衛國家主權及安全，請國人安心！

海委會表示，此次中國大陸操演海域諸多位於國際重要航道，除已違反國際海洋法外，亦嚴重影響船舶航行自由與作業安全，並破壞臺海區域和平與穩定，在此呼籲中國大陸應立即停止升高緊張情勢之行動。

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