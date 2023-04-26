漢光演習5月兵推！國安局未派人參加　江啟臣批：真是說不過去

▲江啟臣 。（圖／記者崔至雲攝）



記者詹宜庭／台北報導

漢光39號演習將於5月展開，國民黨立委江啟臣26日表示，演習首登場的是兵棋推演，但負責國內外情報安全環境研析的國安局卻稱「自始至終都沒有介入漢光兵推，也沒有派人參加」，質疑「若國安局不參與其中，怎能了解國軍兵推中敵我戰力與武器的強弱？如何將情報分析納入情境？」痛批「真是說不過去。」

立法院外交及國防委員今日邀請國安局長蔡明彥與僑委會報告「中共複合式威脅對我國家安全之影響」，並備質詢。

針對國安局未派人參加漢光演習，江啟臣批評，漢光演習是國軍模擬敵軍攻擊與反制的重要推演，連美國都會派遣觀察員前來，但國安局卻無人參與，雖說政府各部門有所分工，但國安與軍事本就難以切割，國安局若不參與其中，怎能了解國軍兵推中敵我戰力與武器的強弱？又如何將情報分析納入情境？

江啟臣強調，派兵遣將的實作面雖然歸國防部管轄，但情報蒐集研析不就是國安局的專業嗎？以烏俄戰爭為例，美國雖無直接投入兵力，但在情報上的分享，他們確實讓烏克蘭能掌握「先知」，減少傷亡增進打擊。

江啟臣開嗆，回頭看看蔡明彥的回應，平時演習就分你我，怎能期望戰時兩個單位能合作無間？呼籲國安高層能宏觀思考，集結各單位協同模擬，完善兵推的方方面面，在兩岸的緊張態勢下，做到「超前部署」。